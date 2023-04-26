Daha önceki kritik seçim arifelerinde de bazı markaların bayram seyran ayağına benzer işler yaptığına şahit olmuştuk.

Evet, bu vasatlık Şark'ta tutar denilerek üzerimize boca edilen kurnazlık fazlasıyla sıkıcı olsa da sonuçta bir pazarlama tercihi. Ve her müteşebbis de siyasete girip milletvekili adayı olan Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş gibi ticaretinde samimi olmak zorunda değil.

