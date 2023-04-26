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Haberler Galeri Kemal Kılıçdaroğlu 'milleti hakir gördüklerini' itiraf etti
Giriş Tarihi: 26.04.2023 07:15 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 07:15

Kemal Kılıçdaroğlu 'milleti hakir gördüklerini' itiraf etti

CHP'de vatandaşa hakaretin bir klasik haline geldiğini kabul eden Kemal Kılıçdaroğlu bu kitlenin uzaklaştırıldığını itiraf etti. Peki gerçek ne ve CHP'den temizlendiği iddia edilen kitle Kılıçdaroğlu medyasında ne arıyor? Sözde kurnazca hazırlanan rakı reklamına sıkı sıkı tutunanları ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun itirafını bugünkü yazısında değerlendiren Melih Altınok "İnsanlık için küçük CHP için büyük" dediği adımı kaleme aldı

MELİH ALTINOK
Kemal Kılıçdaroğlu ’milleti hakir gördüklerini’ itiraf etti

İngiltere merkezli bir rakı markası "O gün geldiğinde sen yapacaksın" mottosuyla bir reklam çekmiş. Filme bakarsak herkesin hayali şöyle bir kafayı çekmek, küfelik olmakmış.

Normaldir. Alkolden kaynaklanan sağlık problemleriyle magazin gündeminden düşmeyen oyuncu Nejat İşler'in seslendirdiği filmin amacı rakı satmak. Hedef gibi kitle de belli.

Kemal Kılıçdaroğlu ’milleti hakir gördüklerini’ itiraf etti

O günün hangi gün olduğu da herkesin malumu.

"Erdoğan'ın sandıkta yenilip 6+1'li masanın iktidara geldiği gün mü?" diye soramadıkları için "Tabii ki de Cumhuriyet Bayramı" diyerek yine Atam'ın arkasına saklanmışlar.

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Kemal Kılıçdaroğlu ’milleti hakir gördüklerini’ itiraf etti

Daha önceki kritik seçim arifelerinde de bazı markaların bayram seyran ayağına benzer işler yaptığına şahit olmuştuk.

Evet, bu vasatlık Şark'ta tutar denilerek üzerimize boca edilen kurnazlık fazlasıyla sıkıcı olsa da sonuçta bir pazarlama tercihi. Ve her müteşebbis de siyasete girip milletvekili adayı olan Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş gibi ticaretinde samimi olmak zorunda değil.

Kemal Kılıçdaroğlu ’milleti hakir gördüklerini’ itiraf etti

Burada benim ilgimi çeken, muhalif seçmenin reklamda tepe tepe kullanılan, karikatürize edilen imajı seve isteye üzerine geçirivermesi, reklamı elden ele coşkuyla dolaştırması...

Memlekette muhalefet edilecek konu, gündeme getirilecek sorun, talep edilecek özgürlük kalmamış gibi İngiliz'in "Erdoğan gidince sokakları rakıyla yıkayacağız" arabeskine siyasetini meze yapması...

Kemal Kılıçdaroğlu ’milleti hakir gördüklerini’ itiraf etti

Öyle ya, önce rakı şişesinde alık balık gibi tasvir edilen muhalif seçmenin bu istismara karşı çıkması, "Yine mi kaybedenler kulübü romantizmi" demesi gerekmez miydi?

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