Giriş Tarihi: 26.04.2023 07:15
Güncelleme Tarihi: 26.04.2023
07:15
Kemal Kılıçdaroğlu 'milleti hakir gördüklerini' itiraf etti
CHP'de vatandaşa hakaretin bir klasik haline geldiğini kabul eden Kemal Kılıçdaroğlu bu kitlenin uzaklaştırıldığını itiraf etti. Peki gerçek ne ve CHP'den temizlendiği iddia edilen kitle Kılıçdaroğlu medyasında ne arıyor? Sözde kurnazca hazırlanan rakı reklamına sıkı sıkı tutunanları ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun itirafını bugünkü yazısında değerlendiren Melih Altınok "İnsanlık için küçük CHP için büyük" dediği adımı kaleme aldı