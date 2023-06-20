Kemal Kılıçdaroğlu’na en yakın isim konuştu! Battal İlgezdi’den Ekrem İmamoğlu’na sert cevap...

Giriş Tarihi: 20.06.2023 15:29 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 15:30

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na 'istifa' sesleri yükselirken genel başkanlık koltuğuna aday olan Ekrem İmamoğlu da medya yoluyla baskıyı artırdı. Yenilginin sorumlusu olarak gösterilen Kemal Kılıçdaroğlu'na ise Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi destek çıktı. CHP liderine en yakın isimlerden olan Battal İlgezdi, değişim isteyenlere çok kızdı… İlgezdi, "Yenilgiye bir bedel aranıyorsa sahaya çıkan arkadaşlarımız da kendisine baksın" diyerek Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ı suçladı. 8'li koalisyonu da eleştiren Battal İlgezdi, "Kendi memleketlerini ikna edemeyen, koca Türkiye'yi nasıl ikna edecek" diyerek masanın küçük ortaklarını hedef aldı.