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Giriş Tarihi: 20.04.2023 08:09 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 08:09

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kötü taklit! Çalıntı projenin ismini bile değiştirmemiş

PKK'nın "Evet AK Parti ve MHP bizi öldürüyor. Onlara karşı açıkça destekliyoruz" dediği 7'li masa adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel ekonomi bölgesi şeklinde açıkladığı projeyle ilgili önemli detaylar ortaya çıktı. Mahmut Övür bugünkü yazısında Kılıçdaroğlu'nun kendisine "Mossad Recep" lakaplı bir ismi seçtiği ve bu ismin AK Parti'nin 11 yıl önce yaptığı projeyi ismini dahi değiştirmeden getirdiğini yazdı.

MAHMUT ÖVÜR
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kötü taklit! Çalıntı projenin ismini bile değiştirmemiş

Hakikaten tebrik emek gerekiyor, arkasında hiçbir seçim başarısı olmayan, girdiği her seçimi kaybeden Yedili Masa'nın CHP'li cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, içi boş iddialar ve vaatlerle yıllardır gündemde kalmayı başarıyor.

Şimdi de "300 milyar dolar" getirmekten söz ediyor. Neresinden tutsanız elinizde kalıyor. IMF ve Dünya Bankasını boş verin, Londra'nın tefecileri değil, kara para baronları bile bir araya gelse bu kadar parayı bulamaz. Emperyalistler de bir ülkeye bu kadar parayı "bedava" vermez.

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kötü taklit! Çalıntı projenin ismini bile değiştirmemiş

Rakam o kadar uçuk ki, hiçbir gerçekle örtüşmüyor.

Son yüzyılda Türkiye'ye giren yabancı sermaye rakamları belli. Cumhuriyet dönemi boyunca giren toplam yabancı sermaye miktarı 267 milyar dolar. Bunun 252 milyar doları da 20 yıllık AK Parti döneminde girmiş. Kılıçdaroğlu 100 yılda gelen paradan daha fazlasını getireceğini söylüyor.

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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kötü taklit! Çalıntı projenin ismini bile değiştirmemiş

Peki, bunu neye dayanarak söylüyor?

Hatırlar mısınız, Kılıçdaroğlu sık sık tarih veya saat verip "Bekleyin" diyordu. Geçen yılın sonbaharında önce "Kasımı bekleyin" dedi, sonra rotayı "3 Aralık"a kırdı.

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kötü taklit! Çalıntı projenin ismini bile değiştirmemiş

Hani, "Sonsuza kadar krizi bitirecek bir vizyon açıklayacağız" dediği tarih...

Peki, o tarih geldiğinde ne gördük?

Milyonların önüne çıkara çıkara danışman yaptığı ve zoom'la bağlandığı Amerikalı Jeremy Rifkin'i çıkardı. Sonuç tam bir hayal kırıklığıydı.

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kötü taklit! Çalıntı projenin ismini bile değiştirmemiş

Aslında elinde, inandığı ve "sonsuza kadar krizi bitirecek" sihirli bir proje vardı. Ancak o proje çalıntı olduğu için biraz ipucu verdi ama açıklayamadı. Bugün seslendirdiği "300 milyar dolar getireceğim" argümanı da o çalıntı proje üzerine kuruluydu. O projenin 2011 yılında AK Partili bakanlardan Zafer Çağlayan'a ait olduğunu bu köşede yazınca ortalık karışmış, sunumu yapacak kişi de apar topar geri çekilmişti.

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