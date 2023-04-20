Giriş Tarihi: 20.04.2023 08:09
Güncelleme Tarihi: 20.04.2023
08:09
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kötü taklit! Çalıntı projenin ismini bile değiştirmemiş
PKK'nın "Evet AK Parti ve MHP bizi öldürüyor. Onlara karşı açıkça destekliyoruz" dediği 7'li masa adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel ekonomi bölgesi şeklinde açıkladığı projeyle ilgili önemli detaylar ortaya çıktı. Mahmut Övür bugünkü yazısında Kılıçdaroğlu'nun kendisine "Mossad Recep" lakaplı bir ismi seçtiği ve bu ismin AK Parti'nin 11 yıl önce yaptığı projeyi ismini dahi değiştirmeden getirdiğini yazdı.