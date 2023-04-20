Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kötü taklit! Çalıntı projenin ismini bile değiştirmemiş

Aslında elinde, inandığı ve "sonsuza kadar krizi bitirecek" sihirli bir proje vardı. Ancak o proje çalıntı olduğu için biraz ipucu verdi ama açıklayamadı. Bugün seslendirdiği "300 milyar dolar getireceğim" argümanı da o çalıntı proje üzerine kuruluydu. O projenin 2011 yılında AK Partili bakanlardan Zafer Çağlayan'a ait olduğunu bu köşede yazınca ortalık karışmış, sunumu yapacak kişi de apar topar geri çekilmişti.

