Kemal Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu! CHP’li Önder Sav’dan şok sözler: Yanlış, hayalperest, olanaksız!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçimlerin ardından başlayan kaos, zirveye ulaştı… Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı değişim hareketi parti içinde destek bulurken Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuk korkusu sardı. CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav, hezimete uğradığı seçimleri 'başarı' olarak değerlendiren Kılıçdaroğlu'na çok sert çıktı… Ankara'da kurduğu gizli ofisle değişim hareketine destek verdiği iddia edilen Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na açık açık istifa çağrısı yaptı. "10. yenilgisini almış olmasına rağmen görevde kalıcı olmak istemesi güven duygusunu azaltmıştır" ifadesini kullandı.