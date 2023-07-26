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Haberler Galeri Kemal Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu! CHP’li Önder Sav’dan şok sözler: Yanlış, hayalperest, olanaksız!
Giriş Tarihi: 26.07.2023 12:18 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 12:18

Kemal Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu! CHP’li Önder Sav’dan şok sözler: Yanlış, hayalperest, olanaksız!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçimlerin ardından başlayan kaos, zirveye ulaştı… Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı değişim hareketi parti içinde destek bulurken Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuk korkusu sardı. CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav, hezimete uğradığı seçimleri 'başarı' olarak değerlendiren Kılıçdaroğlu'na çok sert çıktı… Ankara'da kurduğu gizli ofisle değişim hareketine destek verdiği iddia edilen Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na açık açık istifa çağrısı yaptı. "10. yenilgisini almış olmasına rağmen görevde kalıcı olmak istemesi güven duygusunu azaltmıştır" ifadesini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu! CHP’li Önder Sav’dan şok sözler: Yanlış, hayalperest, olanaksız!

Cumhuriyet Halk Partisi'de 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından kaos yaşandı. Yenilginin sebebi olarak gösterilen Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa sesleri yükselmeye başladı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu! CHP’li Önder Sav’dan şok sözler: Yanlış, hayalperest, olanaksız!

İMAMOĞLU KAZAN KALDIRDI

İlk olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'değişim şart' diyerek Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kazan kaldırdı. Bu çıkışın ardından partide görevli pek çok isim, Ekrem İmamoğlu'nun değişim isteğine destek açıklaması yaptı.

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Kemal Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu! CHP’li Önder Sav’dan şok sözler: Yanlış, hayalperest, olanaksız!

GİZLİ DARBE TOPLANTISI BARDAĞI TAŞIRDI

Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin önde gelen isimleri ile yaptığı gizli darbe toplantısı ise bardağı taşırdı. Kemal Kılıçdaroğlu "Tekrarı olursa gereğini yaparım" çıkışı yaptı. Etik dışı diye değerlendirdiği toplantının ardından belediye başkanlarını ve Parti Meclisi'ni topladı. Her fırsatta kalıcı olmadığını ve görevi bırakacağını söylese de "Kaptan benim gemiyi limana ben götüreceğim" diyerek koltuğa sıkı sıkı sarıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu! CHP’li Önder Sav’dan şok sözler: Yanlış, hayalperest, olanaksız!

GİZLİ OFİS KURDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem seçim süreci hem de seçim sonrası yaptığı hamleler, kendi yol arkadaşlarını bile kızdırdı. Son olarak CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav, suskunluğunu bozdu Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Ankara'da sır bir değişim ofisi kurduğu iddia edilen Önder Sav, seçimlerdeki 25 milyon oyu başarısızlık olarak yorumladı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu! CHP’li Önder Sav’dan şok sözler: Yanlış, hayalperest, olanaksız!

CHP'nin bir an önce olağanüstü kurultaya gitmesi gerektiğini söyleyen Genel Sekreteri Önder Sav, Kılıçdaroğlu'nun kendisinin genel başkanlıktan istifa ederse parti liderliğinin boşlukta kalacağı sözlerini de yorumladı. "Geçmişte Atatürk, İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Deniz Baykal, Hikmet Çetin ve Altan Öymen, genel başkanlığı boşalttıklarında parti boşlukta mı kaldı? Sayın Kılıçdaroğlu genel başkan olduğunda parti boşlukta mıydı?

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