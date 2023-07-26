Kemal Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu! CHP’li Önder Sav’dan şok sözler: Yanlış, hayalperest, olanaksız!

GİZLİ DARBE TOPLANTISI BARDAĞI TAŞIRDI

Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin önde gelen isimleri ile yaptığı gizli darbe toplantısı ise bardağı taşırdı. Kemal Kılıçdaroğlu "Tekrarı olursa gereğini yaparım" çıkışı yaptı. Etik dışı diye değerlendirdiği toplantının ardından belediye başkanlarını ve Parti Meclisi'ni topladı. Her fırsatta kalıcı olmadığını ve görevi bırakacağını söylese de "Kaptan benim gemiyi limana ben götüreceğim" diyerek koltuğa sıkı sıkı sarıldı.