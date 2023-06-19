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Giriş Tarihi: 19.06.2023 08:02 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 08:02

Kemal Kılıçdaroğlu'nun çaresi CHP'nin arşiv odasında! Ekrem İmamoğlu dahil aklından genel başkanlık geçen herkesten kurtulabilir

10 Kasım 1938... Büyük Atatürk, aramızdan ayrıldı. 26 Aralık'ta Cumhuriyet Halk Partisi Büyük Kurultayı toplandı. Parti tüzüğünde değişiklik yapıldı. Yeni tüzük nadde 3: "Partinin değişmez Genel Başkanı İsmet İnönü'dür" diyordu. Usta gazeteci Yavuz Donat aklından genel başkanlık geçen herkesten ve kendisini istifaya çağıran gazetecilerden kurtulmak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP'nin tarihinden örneklerle ışık tuttu. İşte çarpıcı satır ve belgeler

YAVUZ DONAT
Kemal Kılıçdaroğlu’nun çaresi CHP’nin arşiv odasında! Ekrem İmamoğlu dahil aklından genel başkanlık geçen herkesten kurtulabilir

Tarih... 29 Mart 2009... Yerel seçimler... Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı.
Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyası şarkısı:
"Kılıçlar çekildi bu bir düello,
Kısa çöp uzun çöpten hakkını alacak,
Karanlığın sonunda güneş olacak, Geliyor Kılıçdar Kılıçdaroğlu." Zorlu bir seçim mücadelesi... Sonuç:
Kadir Topbaş, yüzde 44.7.
Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 37.
Özetle... "Gelemedi Kılıçdar Kılıçdaroğlu."

Kemal Kılıçdaroğlu’nun çaresi CHP’nin arşiv odasında! Ekrem İmamoğlu dahil aklından genel başkanlık geçen herkesten kurtulabilir

Yağlı güreş

Süleyman Demirel, seçimi güreşe benzetirdi.
"Ya rakibin göbeği güneş görecek ve sen galip geleceksin" derdi... Tuş.
"Ya da... Senin göbeğin güneş görecek... Yenileceksin." Yine tuş.
İstanbul'da... Başaltında tuş olan Kılıçdaroğlu... Cumhurbaşkanlığı... Başpehlivanlık için sıkı hazırlandı... Destekleyeni çoktu... İçeriden, dışarıdan.
Slogan; "Geliyor gelmekte olan."
Şarkı; "Sana söz yine baharlar gelecek."
Davullar çalındı... Peşrev atıldı...
Ve... 28 Mayıs 2023... Er meydanı... Güreş başladı.

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Kemal Kılıçdaroğlu’nun çaresi CHP’nin arşiv odasında! Ekrem İmamoğlu dahil aklından genel başkanlık geçen herkesten kurtulabilir

Sonuç: Recep Tayyip Erdoğan, yine şampiyon.
Kılıçdaoğlu'nun göbeği güneş gördü... Tuş oldu...
Bir kez daha... "Gelemedi Kılıçdaroğlu."


Kemal Kılıçdaroğlu’nun çaresi CHP’nin arşiv odasında! Ekrem İmamoğlu dahil aklından genel başkanlık geçen herkesten kurtulabilir

Can ile canan hadisesi

Seçimin üzerinden üç hafta geçti... Ve yine kılıçlar çekildi.
Ama bu defaki seçim kavgası değil... Başka bir kavga.
Server Yesâri (Yesarizade) Bey'in bestesindeki gibi:
"Bir hadise var can ile canan arasında."
Evet;
Kemal Kılıçdaroğlu’nun çaresi CHP’nin arşiv odasında! Ekrem İmamoğlu dahil aklından genel başkanlık geçen herkesten kurtulabilir
Bir hadise var Kılıçdaroğlu ile arkadaşları arasında... Başta Ekrem İmamoğlu.
Ve... Bir hadise daha var... Kılıçdaroğlu ile gazeteciler arasında... Çoğu seçimden önce Kılıçdaroğlu için kılıç sallamışlardı.
Hadise öyle zorlu ki... Karşılıklı öyle sözler ediliyor ki... Kavgada bile söylenmez.

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