Kemal Kılıçdaroğlu’nun çaresi CHP’nin arşiv odasında! Ekrem İmamoğlu dahil aklından genel başkanlık geçen herkesten kurtulabilir

Bir hadise var Kılıçdaroğlu ile arkadaşları arasında... Başta Ekrem İmamoğlu.

Ve... Bir hadise daha var... Kılıçdaroğlu ile gazeteciler arasında... Çoğu seçimden önce Kılıçdaroğlu için kılıç sallamışlardı.

Hadise öyle zorlu ki... Karşılıklı öyle sözler ediliyor ki... Kavgada bile söylenmez.