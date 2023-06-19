Giriş Tarihi: 19.06.2023 08:02
Güncelleme Tarihi: 19.06.2023
08:02
Kemal Kılıçdaroğlu'nun çaresi CHP'nin arşiv odasında! Ekrem İmamoğlu dahil aklından genel başkanlık geçen herkesten kurtulabilir
10 Kasım 1938... Büyük Atatürk, aramızdan ayrıldı. 26 Aralık'ta Cumhuriyet Halk Partisi Büyük Kurultayı toplandı. Parti tüzüğünde değişiklik yapıldı. Yeni tüzük nadde 3: "Partinin değişmez Genel Başkanı İsmet İnönü'dür" diyordu. Usta gazeteci Yavuz Donat aklından genel başkanlık geçen herkesten ve kendisini istifaya çağıran gazetecilerden kurtulmak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP'nin tarihinden örneklerle ışık tuttu. İşte çarpıcı satır ve belgeler