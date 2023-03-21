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Haberler Galeri Kılıçdaroğlu 6'lı koalisyon masası adına HDP'nin terör belgesini kabul etti
Giriş Tarihi: 21.03.2023 06:46 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 06:46

Kılıçdaroğlu 6'lı koalisyon masası adına HDP'nin terör belgesini kabul etti

Son dakika seçim haberleri: 6'lı koalisyon masasının cumhurbaşkanı adayı olarak açıklamasından bu yana eli kanlı terör örgütü PKK ve uzantısı HDP'nin desteğini alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kandil'in istekleri için pazarlık masasına oturdu. HDP'yi ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Kandil'in 11 maddelik "Tutum Belgesi" dayatmasının büyük bölümünü kabul etti.

BURCU ŞEN
Kılıçdaroğlu 6’lı koalisyon masası adına HDP’nin terör belgesini kabul etti

6'lı koalisyon masasının adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Mart'ta planlanan, ancak Şehitler Günü'ne denk düşmesi nedeniyle kamuoyundan yükselecek sert tepkiler gözetilerek ertelenen HDP ziyaretini dün gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan ve Gültekin Uysal adına HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı parlamentodaki HDP grubunda ziyaret etti. Görüşmeye iki partinin kurmayları da katıldı.

Kılıçdaroğlu 6’lı koalisyon masası adına HDP’nin terör belgesini kabul etti

ELİ TİTREYEREK AÇIKLADI

Yaklaşık bir saat süren görüşmeden sonra Kılıçdaroğlu, bir tarafına Buldan'ı, diğer tarafına da Sancar'ı alarak açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun, açıklamasını okurken ellerinin titrediği görüldü.

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Kılıçdaroğlu 6’lı koalisyon masası adına HDP’nin terör belgesini kabul etti

KANDİL'İN TALİMATLARINI İÇEREN "TERÖR BELGESİNİ" KABUL ETTİ

Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesinden sonra eli kanlı terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden HDP'lilere kadar arka arkaya mesajlar yayınlanmış ve 11 maddelik "Tutum Belgesini" kabul etmesi halinde aday çıkarmayıp destek sözü verilmişti.

Kılıçdaroğlu 6’lı koalisyon masası adına HDP’nin terör belgesini kabul etti

Kılıçdaroğlu, görüşme sonrası yaptığı açıklama ile bu dayatmaya boyun eğip terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'nin koşullarını kabul ettiğini kamuoyuna da ilan etmiş oldu.

Kılıçdaroğlu 6’lı koalisyon masası adına HDP’nin terör belgesini kabul etti

6'lı masanın HDP'nin ayağına gönderdiği Kılıçdaroğlu'nun Tutum Belgesi'nin büyük bölümünü kabul eden açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

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