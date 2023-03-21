Giriş Tarihi: 21.03.2023 06:46
Güncelleme Tarihi: 21.03.2023
06:46
Kılıçdaroğlu 6'lı koalisyon masası adına HDP'nin terör belgesini kabul etti
Son dakika seçim haberleri: 6'lı koalisyon masasının cumhurbaşkanı adayı olarak açıklamasından bu yana eli kanlı terör örgütü PKK ve uzantısı HDP'nin desteğini alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kandil'in istekleri için pazarlık masasına oturdu. HDP'yi ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Kandil'in 11 maddelik "Tutum Belgesi" dayatmasının büyük bölümünü kabul etti.