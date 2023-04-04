Yedili Masa partilerinde kriz içinde kriz yaşanıyor. İyi Parti'de Yavuz Ağıralioğlu krizi bitmeden, CHP'de "seccade krizi" baş gösterdi. CHP'de bu genetik krizin farklı versiyonlarını daha çok göreceğiz. Burada duracağını da sanmıyorum, eli kulağında daha büyük krizler kapıda bekliyor. Sırada Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın etkisiz cumhurbaşkanı yardımcılığı meselesi ve 9 Nisan'da açıklanacak milletvekili listeleri krizi var.

