Giriş Tarihi: 04.04.2023 08:02
Güncelleme Tarihi: 04.04.2023
08:21
Kılıçdaroğlu 7'li koalisyon masasında kontrolü kaybetti! Peş peşe yeni krizler kapıda
Mahmut Övür bugünkü yazısında HDP ve PKK'nın açıktan destek verdiği 7'li koalisyon masası adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun içerideki yönetim kabiliyetini kaybetmesine ve yeni krizlerin arka arkaya kapıya dayandığını aktardı. Övür Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş başta olmak üzere Millet İttifakı'nı bekleyen birçok başlıkta sorunlar yaşanacağını ve böyle giderse dağılmadan seçimi tamamlamalarının zor olacağını belirtirken Muharrem İnce konusundaki çelişkiler ve CHP'den kopardığı oylara dair de önemli tespitler aktardı.