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Haberler Galeri Kılıçdaroğlu 7'li koalisyon masasında kontrolü kaybetti! Peş peşe yeni krizler kapıda
Giriş Tarihi: 04.04.2023 08:02 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 08:21

Kılıçdaroğlu 7'li koalisyon masasında kontrolü kaybetti! Peş peşe yeni krizler kapıda

Mahmut Övür bugünkü yazısında HDP ve PKK'nın açıktan destek verdiği 7'li koalisyon masası adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun içerideki yönetim kabiliyetini kaybetmesine ve yeni krizlerin arka arkaya kapıya dayandığını aktardı. Övür Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş başta olmak üzere Millet İttifakı'nı bekleyen birçok başlıkta sorunlar yaşanacağını ve böyle giderse dağılmadan seçimi tamamlamalarının zor olacağını belirtirken Muharrem İnce konusundaki çelişkiler ve CHP'den kopardığı oylara dair de önemli tespitler aktardı.

MAHMUT ÖVÜR
Kılıçdaroğlu 7’li koalisyon masasında kontrolü kaybetti! Peş peşe yeni krizler kapıda

Yedili Masa partilerinde kriz içinde kriz yaşanıyor. İyi Parti'de Yavuz Ağıralioğlu krizi bitmeden, CHP'de "seccade krizi" baş gösterdi. CHP'de bu genetik krizin farklı versiyonlarını daha çok göreceğiz. Burada duracağını da sanmıyorum, eli kulağında daha büyük krizler kapıda bekliyor. Sırada Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın etkisiz cumhurbaşkanı yardımcılığı meselesi ve 9 Nisan'da açıklanacak milletvekili listeleri krizi var.

Kılıçdaroğlu 7’li koalisyon masasında kontrolü kaybetti! Peş peşe yeni krizler kapıda

Bunlara küresel güçlerin işaretiyle masaya yön çizen Kandil baronlarının iç siyaseti kirletme girişimlerini de ekleyin. Böyle giderse, bırakın masanın umut olmasını, dağılmadan seçim tamamlaması bile zor.

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Kılıçdaroğlu 7’li koalisyon masasında kontrolü kaybetti! Peş peşe yeni krizler kapıda

Ortada böyle kaotik bir masa fotoğrafı varken, masaya bir de Muharrem İnce davet edildi. Göstermelik olduğu her hâlinden belliydi. Büyük ihtimalle de masayı kuran siyaset mühendislerinin "zafiyetlerini" örtecek ve "suçlu" ilan edecekleri birine ihtiyaçları vardı.

Kılıçdaroğlu 7’li koalisyon masasında kontrolü kaybetti! Peş peşe yeni krizler kapıda

Bu yüzden İnce'ye eli boş gidildi ve algının adresi gösterildi. CHP'nin trolleşen sanatçıları ve yazarları da hemen harekete geçti:
"Bu seçim kaybedilirse suçlu Muharrem İnce'dir..."

Kılıçdaroğlu 7’li koalisyon masasında kontrolü kaybetti! Peş peşe yeni krizler kapıda

Son viraja girilirken yükseliş trendine giren İnce, bu tür algı operasyonlarına rağmen geri adım atmadı ve sert kaya olduğunu gösterdi.

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