Giriş Tarihi: 09.03.2024 06:57
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
06:57
Kılıçdaroğlu bile isyanda: Portakal sana diyorum İmamoğlu sen anla! - Melih Altınok yazdı
CHP'nin fonladığı gazetecilerden Fatih Portakal'ın, CHP Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal hakkındaki iddiaları siyaset gündemini karıştırdı. Köksal'ın Kemal Kılıçdaroğlu ile yakınlığına dikkat çeken Portakal, "O sözleri söylemesi için talimatı Kılıçdaroğlu'ndan aldı" dedi. Kemal Kılıçdaroğlu ise Fatih Portakal'ın iddialarına çok sert bir şekilde cevap verdi, "Alçak ve şahsiyetsiz!" dedi. SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok, "Portakal sana diyorum İmamoğlu sen anla" başlıklı köşe yazısında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazı...