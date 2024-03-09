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Haberler Galeri Kılıçdaroğlu bile isyanda: Portakal sana diyorum İmamoğlu sen anla! - Melih Altınok yazdı
Giriş Tarihi: 09.03.2024 06:57 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 06:57

Kılıçdaroğlu bile isyanda: Portakal sana diyorum İmamoğlu sen anla! - Melih Altınok yazdı

CHP'nin fonladığı gazetecilerden Fatih Portakal'ın, CHP Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal hakkındaki iddiaları siyaset gündemini karıştırdı. Köksal'ın Kemal Kılıçdaroğlu ile yakınlığına dikkat çeken Portakal, "O sözleri söylemesi için talimatı Kılıçdaroğlu'ndan aldı" dedi. Kemal Kılıçdaroğlu ise Fatih Portakal'ın iddialarına çok sert bir şekilde cevap verdi, "Alçak ve şahsiyetsiz!" dedi. SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok, "Portakal sana diyorum İmamoğlu sen anla" başlıklı köşe yazısında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazı...

MELİH ALTINOK
Kılıçdaroğlu bile isyanda: Portakal sana diyorum İmamoğlu sen anla! - Melih Altınok yazdı

Melih Altınok'un köşe yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'ın "Herkese kapımız açık, DEM'liler hariç" sözleri seçime 20 gün kala ana muhalefet partisi içinde kaynayan kazanları gözler önüne serdi.

Kılıçdaroğlu bile isyanda: Portakal sana diyorum İmamoğlu sen anla! - Melih Altınok yazdı

28 Mayıs'ta tasfiye edilen Kemal Kılıçdaroğlu bile isyanda. Dün Köksal'a kendisinin talimat verdiğini söyleyen TV programcısı Fatih Portakal'a çok ağır sözlerle yükleniyordu:

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Kılıçdaroğlu bile isyanda: Portakal sana diyorum İmamoğlu sen anla! - Melih Altınok yazdı

"'İspatlayamam ama' diyerek ağız dolusu iftira atmak bırak gazeteciliği, insanlık değildir. Kepazeliktir! Çukurluktur!"
Evet, Kemal Bey açıklamasının sonunda Portakal'ın ismini veriyor ama sözlerinin muhatabının başkaları olduğunu da girişte açıkça işaret ediyor:

Kılıçdaroğlu bile isyanda: Portakal sana diyorum İmamoğlu sen anla! - Melih Altınok yazdı

"Aziz Milletime; Toplumsal muhalefeti, herkese ve her şeye rağmen örgütlemiş, bu uğurda suikastlere, saldırılara, linç girişimlerine ve iftiralara göğüs germiş, toprağa dikilen bir fidanı büyütür gibi Millet İttifakını büyütmüş, serpilmesini gururla izlemiş Kemal Kılıçdaroğlu hiç diktiği fidana kıyar mı?

Kılıçdaroğlu bile isyanda: Portakal sana diyorum İmamoğlu sen anla! - Melih Altınok yazdı

Koca bir çınar gibi gölgesinde serinlediği partisinin hiç kötülüğünü ister mi? Evine ateş atar mı? Sizlerin vicdanına bırakıyorum çünkü gidecek başka yerim yok..."

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