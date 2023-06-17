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Haberler Galeri Kılıçdaroğlu cephesinden Murat Ongun’a sert tepki “Siyasete bu kadar meraklıysa…”
Giriş Tarihi: 17.06.2023 17:05 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 17:13

Kılıçdaroğlu cephesinden Murat Ongun’a sert tepki “Siyasete bu kadar meraklıysa…”

14-28 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan CHP'de koltuk savaşı derinleşiyor. 'İstifa' çağrılarını duymazdan gelen Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler sürerken bir yandan da parti içinde 'Genel Başkanlık' koltuğu krizi yaşanıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nu kurultayda yeniden aday göstereceklerini belirtirken koltuğa göz diken Ekrem İmamoğlu'nun en yakınındaki isim Murat Ongun'un sosyal medya beğenileri gündem olmuştu. Krize bu kez de Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Deniz Demir dahil oldu.

Kılıçdaroğlu cephesinden Murat Ongun’a sert tepki “Siyasete bu kadar meraklıysa…”

Seçim döneminde aralarında baba-oğul ilişkisi olduğunu söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasında süregelen koltuk krizi giderek büyüyor. Geçtiğimiz gün CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nu kurultayda yeniden aday göstereceklerini belirtirken İmamoğlu'nun en yakınındaki ismin paylaşımları gündem olmuştu. Sosyal medya bu olay ile çalkalanırken krize bu kez de Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Deniz Demir dahil oldu.

Kılıçdaroğlu cephesinden Murat Ongun’a sert tepki “Siyasete bu kadar meraklıysa…”

Kemal Kılıçdaroğlu kendisine yönelik yapılan 'istifa' çağrılarına ilk günden 'mücadeleye devam edeceğim' şeklinde yanıt verirken; Ekrem İmamoğlu cephesi ise 'Genel Başkanlık' makamına göz dikti. İki isim hamlelerini medya ve kurmayları üzerinden yapmaktan da geri durmuyor.

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Kılıçdaroğlu cephesinden Murat Ongun’a sert tepki “Siyasete bu kadar meraklıysa…”

CHP'deki koltuk kavgasına Özgür Özel de geçtiğimiz günlerde 'adaylık' mesajı ile katılırken, Kılıçdaroğlu ve en yakınındaki isimler ise rakiplerine kapıyı kapatıyor.

Kılıçdaroğlu cephesinden Murat Ongun’a sert tepki “Siyasete bu kadar meraklıysa…”

BÜLENT KUŞOĞLU'NDAN İMAMOĞLU VE ÖZGÜR ÖZEL'E GÖZDAĞI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun düzenlenecek kurultayda aday olacağını duyurdu.

Kılıçdaroğlu cephesinden Murat Ongun’a sert tepki “Siyasete bu kadar meraklıysa…”

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile ilgili bir soruya da Bülent Kuşoğlu, "Grup Başkanımız da o mevkide otururken, ya da Ekrem Bey Büyükşehir Belediye Başkanı'yken, Genel Başkan'a karşı daha dikkatli olmalılar. Şimdiye kadar ikisi de adayız, demediler" cevabını verdi.


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