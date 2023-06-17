Kılıçdaroğlu cephesinden Murat Ongun’a sert tepki “Siyasete bu kadar meraklıysa…”

14-28 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan CHP'de koltuk savaşı derinleşiyor. 'İstifa' çağrılarını duymazdan gelen Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler sürerken bir yandan da parti içinde 'Genel Başkanlık' koltuğu krizi yaşanıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nu kurultayda yeniden aday göstereceklerini belirtirken koltuğa göz diken Ekrem İmamoğlu'nun en yakınındaki isim Murat Ongun'un sosyal medya beğenileri gündem olmuştu. Krize bu kez de Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Deniz Demir dahil oldu.