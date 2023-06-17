Kılıçdaroğlu cephesinden Murat Ongun’a sert tepki “Siyasete bu kadar meraklıysa…”

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile ilgili bir soruya da Bülent Kuşoğlu, "Grup Başkanımız da o mevkide otururken, ya da Ekrem Bey Büyükşehir Belediye Başkanı'yken, Genel Başkan'a karşı daha dikkatli olmalılar. Şimdiye kadar ikisi de adayız, demediler" cevabını verdi.



