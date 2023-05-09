Giriş Tarihi: 09.05.2023 08:19
Güncelleme Tarihi: 09.05.2023
08:19
Kılıçdaroğlu FETÖ'nün Başkan Erdoğan'a kumpas kurduğunu ve kendisinin sahte belgeleri yaydığını itiraf etti
7'li masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili çıkacağını söyleyerek ön aldığı bir kasedin tartışması sürerken Mahmut Övür Kılçdaroğlu'nun konuyla ilgili açıklamalarını ve anlamını köşesine taşıdı. Kılıçdaroğlu'nun geçiştirilemeyecek bir itirafta bulunduğunun altını çizen Övür CHP Genel Başkanı olarak günlerce meclis kürsüsünden montaj ses kayıtlarını yayınlamasını hatırlattı. Buna göre Kılıçdaroğlu kendisini yalanlarken aynı zamanda FETÖ'nün Başkan Erdoğan'a 17-25 Aralık sürecinde kumpas kurduğunu ve CHP olarak bu kumpasa katkı verdiklerini itiraf etti.