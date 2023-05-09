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Haberler Galeri Kılıçdaroğlu FETÖ'nün Başkan Erdoğan'a kumpas kurduğunu ve kendisinin sahte belgeleri yaydığını itiraf etti
Giriş Tarihi: 09.05.2023 08:19 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023 08:19

Kılıçdaroğlu FETÖ'nün Başkan Erdoğan'a kumpas kurduğunu ve kendisinin sahte belgeleri yaydığını itiraf etti

7'li masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili çıkacağını söyleyerek ön aldığı bir kasedin tartışması sürerken Mahmut Övür Kılçdaroğlu'nun konuyla ilgili açıklamalarını ve anlamını köşesine taşıdı. Kılıçdaroğlu'nun geçiştirilemeyecek bir itirafta bulunduğunun altını çizen Övür CHP Genel Başkanı olarak günlerce meclis kürsüsünden montaj ses kayıtlarını yayınlamasını hatırlattı. Buna göre Kılıçdaroğlu kendisini yalanlarken aynı zamanda FETÖ'nün Başkan Erdoğan'a 17-25 Aralık sürecinde kumpas kurduğunu ve CHP olarak bu kumpasa katkı verdiklerini itiraf etti.

MAHMUT ÖVÜR
Kılıçdaroğlu FETÖ’nün Başkan Erdoğan’a kumpas kurduğunu ve kendisinin sahte belgeleri yaydığını itiraf etti

Seçimlere kısa süre kala, yedili koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu öyle bir itirafta bulundu ki, skandal demek bile az kalır.

Herhalde ABD'ye gidip 8 saat ortadan kayboluşuyla ilgili kaygısı derin ki, korkuya kapılıp kendisiyle ilgili "deepfake" yani sahte ses kayıtlarının çıkabileceğini düşündü ve ön almak için şu çarpıcı açıklamayı yaptı:

"Son 10 günde böyle bir şey yapılacağı söylendi. Seyahatimle ilgili bir şey olduğu söylendi, gelen bilgi öyleydi. İftirayla, karalama kampanyalarıyla, bel altı vuruşlarla yapılanların yanlış olduğunu biliyorlar. 17-25 Aralık sürecinde de yapmışlardı öyle bir şey..."

Kılıçdaroğlu FETÖ’nün Başkan Erdoğan’a kumpas kurduğunu ve kendisinin sahte belgeleri yaydığını itiraf etti

Müthiş değil mi? CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kendi ağzıyla 2014 yılında Meclis kürsüsü dâhil tepe tepe kullandığı FETÖ bölgelerinin "deepfake" yani "sahte" olduğunu söylüyor.

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Kılıçdaroğlu FETÖ’nün Başkan Erdoğan’a kumpas kurduğunu ve kendisinin sahte belgeleri yaydığını itiraf etti

SUÇAORTAK OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Böylece yıllar sonra da olsa, Kılıçdaroğlu açıkça FETÖ'nün hükümeti devirmek için hazırladığı sahte belgeleri kullanarak o "suça ortak" olduğunu itiraf etmiş olmuyor mu?

Kılıçdaroğlu FETÖ’nün Başkan Erdoğan’a kumpas kurduğunu ve kendisinin sahte belgeleri yaydığını itiraf etti

Peki, bunun hukuken bir karşılığı yok mu?

Savcılar, barolar ve hukukçular ne der bilemem ama bu tarihi itiraf siyaset açısından bir milat... Siyaset bu işin peşini bırakmamalı. İlk adımını önceki gün Atatürk Havalimanı'ndaki Yüzyılın Büyük Mitingi'nde Başkan Erdoğan attı ve işin peşini bırakmayacağının işaretini verdi:

Kılıçdaroğlu FETÖ’nün Başkan Erdoğan’a kumpas kurduğunu ve kendisinin sahte belgeleri yaydığını itiraf etti

"Bay Bay Kemal, '17-25 Aralık girişimindeki her şey montajdı' diyor. Madem montaj olduğunu, iftira olduğunu bal gibi biliyordun, niçin bunları meydan meydan millete dinlettin. Madem yalan olduğunu, uydurma olduğunu biliyordun, niçin aylarca Meclis kürsüsünde o yalanlar üzerinde tepindin.

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