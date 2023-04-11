Ankara 1. Bölge 3. sıradan aday gösterilen Konuralp'ın geçmiş dönemdeki twitleri şok etkisi yarattı. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafını paylaşan Konuralp, "Öcalan'ın yeni fotoğrafı. Tarzı hiç fena değil" demişti. Öcalan lehine başka bir paylaşım daha yapan Konuralp, "Öcalan'ın Karayılan'ı tasfiye ettiğini söylemek doğru olmaz. En çok güvendiği isimlerden birini HPG'nin başına getirerek süreci disipline etti" şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı.