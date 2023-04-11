Giriş Tarihi: 11.04.2023 08:45
Güncelleme Tarihi: 11.04.2023
09:04
Kılıçdaroğlu kendi imzasıyla CHP'yi nakavt etti! Listeden kurcaladıkça kriz çıkıyor
Son dakika seçim haberleri: 4 partiye seçilebilecek noktalardan 30-35 kişilik kontenjan ayıran CHP'nin aday listesinde skandal isimler yer alıyor. Geçmiş dönemde adı FETÖ ve PKK ile sık sık anılan isimlerden LGBT savunucularına kadar pek çok adaya Meclis kapısını açan CHP'de Okan Konuralp krizi patlak verdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekili aday listelerini hazırlarken kendi imzasıyla kendi partisini adeta nakavt ettiği görüldü