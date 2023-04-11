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Haberler Galeri Kılıçdaroğlu kendi imzasıyla CHP'yi nakavt etti! Listeden kurcaladıkça kriz çıkıyor
Giriş Tarihi: 11.04.2023 08:45 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 09:04

Kılıçdaroğlu kendi imzasıyla CHP'yi nakavt etti! Listeden kurcaladıkça kriz çıkıyor

Son dakika seçim haberleri: 4 partiye seçilebilecek noktalardan 30-35 kişilik kontenjan ayıran CHP'nin aday listesinde skandal isimler yer alıyor. Geçmiş dönemde adı FETÖ ve PKK ile sık sık anılan isimlerden LGBT savunucularına kadar pek çok adaya Meclis kapısını açan CHP'de Okan Konuralp krizi patlak verdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekili aday listelerini hazırlarken kendi imzasıyla kendi partisini adeta nakavt ettiği görüldü

MURATHAN YILDIRIM
MEVLÜT HASGÜL
Ceyhan TORLAK
Kılıçdaroğlu kendi imzasıyla CHP’yi nakavt etti! Listeden kurcaladıkça kriz çıkıyor

Kalabalık görünmek için yanına aldığı küçük ortaklarından 4 partiye seçilebilecek noktalardan kontenjan ayıran CHP'nin aday listesinde skandal isimler yer aldığı ortaya çıkmıştı. CHP milletvekili aday listesinden kurcaladıkça skandal isimler çıkmaya devam ediyor. Geçmiş dönemde adı FETÖ ve PKK ile sık sık anılan isimlerden LGBT savunucularına kadar pek çok adaya Meclis kapısını açan CHP'de Okan Konuralp krizi patlak verdi.

Kılıçdaroğlu kendi imzasıyla CHP’yi nakavt etti! Listeden kurcaladıkça kriz çıkıyor

Ankara 1. Bölge 3. sıradan aday gösterilen Konuralp'ın geçmiş dönemdeki twitleri şok etkisi yarattı. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafını paylaşan Konuralp, "Öcalan'ın yeni fotoğrafı. Tarzı hiç fena değil" demişti. Öcalan lehine başka bir paylaşım daha yapan Konuralp, "Öcalan'ın Karayılan'ı tasfiye ettiğini söylemek doğru olmaz. En çok güvendiği isimlerden birini HPG'nin başına getirerek süreci disipline etti" şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı.

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Kılıçdaroğlu kendi imzasıyla CHP’yi nakavt etti! Listeden kurcaladıkça kriz çıkıyor

TAHSİN BECAN: CHP'nin Yalova'da 1. sıra adayı. Becan, yargılandığı FETÖ davasında "örgüte yardım etmek" suçundan 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkemenin hükmü açıklamasını geri bırakması nedeniyle hapse girmekten kurtulan Becan'ın adaylığına tepki büyük.

Kılıçdaroğlu kendi imzasıyla CHP’yi nakavt etti! Listeden kurcaladıkça kriz çıkıyor

2014 yılında da terör örgütüne desteğini gözler önüne seren Konuralp, "Kobane birilerinin laik korkuları nedeniyle değil, son yılların en anlamlı vicdan ve onur direnişi olduğu için düşmemeli. Diren Kobane" yorumunu yapmıştı.

Kılıçdaroğlu kendi imzasıyla CHP’yi nakavt etti! Listeden kurcaladıkça kriz çıkıyor

HER TÜRLÜ MARJİNAL AÇIKLAMA MEVCUT

Listedeki dikkat çeken adaylardan biri de LGBT ve eşcinsellik savunucusu Gökçe Gökçen oldu. LGBT'yi her fırsatta "onur hareketi" olarak tanımlayan Gökçen İzmir 2. bölge ilk sıradan aday gösterildi. Transların ameliyat ücretini SGK'nın karşılamasını isteyen Gökçen'in bu talebi geçmiş senelerde çok konuşulmuştu.

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