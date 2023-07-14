Kılıçdaroğlu kısır döngüye girdi! "Tebrik ziyareti" adı altında pazarlık

Yerel seçimlerde HDP ve İYİ Parti ile iş birliğinin devam etmemesi halinde birçok büyükşehiri elinde tutması zor gözüken Kılıçdaroğlu, kısa süre önce "Gerekirse 6'lı değil 16'lı masa kuracağım" diyerek gündem olmuştu.



