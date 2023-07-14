Giriş Tarihi: 14.07.2023 07:43
Güncelleme Tarihi: 14.07.2023
07:44
Kılıçdaroğlu kısır döngüye girdi! "Tebrik ziyareti" adı altında pazarlık
HDP ve İYİ Parti'nin desteği kesmesi halinde birçok belediyeyi kaybetmesine kesin gözüyle bakılan CHP, yeniden ittifak arayışlarına girdi. Dün saat 16.00 sıralarında İYİ Parti'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "tebrik ziyareti" kisvesi altında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir kez daha pazarlıkları başlattı.