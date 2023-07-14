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Haberler Galeri Kılıçdaroğlu kısır döngüye girdi! "Tebrik ziyareti" adı altında pazarlık
Giriş Tarihi: 14.07.2023 07:43 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 07:44

Kılıçdaroğlu kısır döngüye girdi! "Tebrik ziyareti" adı altında pazarlık

HDP ve İYİ Parti'nin desteği kesmesi halinde birçok belediyeyi kaybetmesine kesin gözüyle bakılan CHP, yeniden ittifak arayışlarına girdi. Dün saat 16.00 sıralarında İYİ Parti'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "tebrik ziyareti" kisvesi altında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir kez daha pazarlıkları başlattı.

MURATHAN YILDIRIM
Kılıçdaroğlu kısır döngüye girdi! Tebrik ziyareti adı altında pazarlık

Değişim tartışmaları ve istifa baskısı altında koltuğunu korumaya çalışan Kılıçdaroğlu, daha kurultay süreci tamamlanmadan yeni ittifaklar için nabız yoklamaya başladı.

Kılıçdaroğlu kısır döngüye girdi! Tebrik ziyareti adı altında pazarlık

Yerel seçimlerde HDP ve İYİ Parti ile iş birliğinin devam etmemesi halinde birçok büyükşehiri elinde tutması zor gözüken Kılıçdaroğlu, kısa süre önce "Gerekirse 6'lı değil 16'lı masa kuracağım" diyerek gündem olmuştu.

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Kılıçdaroğlu kısır döngüye girdi! Tebrik ziyareti adı altında pazarlık

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ile İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak da iki liderden önce bir araya gelerek yerel seçimlerdeki olası ortaklığa yönelik ilk fikir alışverişini gerçekleştirmişti.

Kılıçdaroğlu kısır döngüye girdi! Tebrik ziyareti adı altında pazarlık

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Öte yandan İYİ Parti kanadının 2019'a kıyasla daha ağır taleplerle yerel seçim pazarlığını sürdürmesi bekleniyor.

Kılıçdaroğlu kısır döngüye girdi! Tebrik ziyareti adı altında pazarlık

Partinin önde gelen isimleri, ittifak yapılacak büyükşehirlerin iki parti arasında paylaştırılması halinde bu ortaklığa onay vereceklerini vurgulamıştı.

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