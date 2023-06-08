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Giriş Tarihi: 08.06.2023 06:58 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 06:59

Kılıçdaroğlu şov peşinde! Elektrik provokasyonunu bu kez depremzede üzerinden sahneye koydu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu depremzedelere toplu elektrik faturası çıkarıldığını iddia ederek, yine vatandaşı provoke etmeye çalıştı. Deprem bölgesindeki vatandaşlara 3 aylık toplu elektrik faturası çıkarıldığını ve mağdur edildiklerini ileri süren Kılıçdaroğlu'nu ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) daha önce yaptığı düzenleme yalancı çıkardı.

BARIŞ ŞİMŞEK
Kılıçdaroğlu şov peşinde! Elektrik provokasyonunu bu kez depremzede üzerinden sahneye koydu

Hükümet ise asrın felaketinin ardından depremzedelerin yaralarını sarmak ve mağduriyetlerini gidermek için her türlü imkanı seferber ederken elektrikte 3.5, doğalgazda ise 1.2 milyar TL'lik fatura borcu olmak üzere yaklaşık 5 milyar TL'lik borçlarını sildi.

Kılıçdaroğlu şov peşinde! Elektrik provokasyonunu bu kez depremzede üzerinden sahneye koydu

Ayrıca 1 haziran itibariyle faturalama yapılan illerdeki depremzedelere de elektrik borçlarını faizsiz ve gecikme zammı olmadan 6 taksitte ödeme imkanı tanındı.

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Kılıçdaroğlu şov peşinde! Elektrik provokasyonunu bu kez depremzede üzerinden sahneye koydu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, seçimi kaybetmesinin ardından daha yeni yeni sosyal medya açıklamaları yapmaya başlarken, yaptığı ilk açıklamalarla yine vatandaşları provoke etmeye çalıştı.

Kılıçdaroğlu şov peşinde! Elektrik provokasyonunu bu kez depremzede üzerinden sahneye koydu

5 MİLYAR TL'LİK BORÇ SİLİNDİ

Deprem bölgesindeki vatandaşlara 3 aylık toplu elektrik faturası çıkarıldığını ve mağdur edildiklerini ileri süren Kılıçdaroğlu'nu ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) daha önce yaptığı düzenleme yalancı çıkardı.

Kılıçdaroğlu şov peşinde! Elektrik provokasyonunu bu kez depremzede üzerinden sahneye koydu

Asrın felaketinin ardından depremzedelerin yaralarını sarmak ve mağduriyetlerini gidermek için her türlü imkanı seferber eden Hükümet ilk etapta evi yıkılan ve acil yıkılacaklar ile ağır ve orta hasarlı evde oturan depremzedelerin elektrikte 3.5, doğalgazda ise 1.2 milyar TL'lik borcu olmak üzere yaklaşık 5 milyar TL'lik fatura borçlarını sildi.

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