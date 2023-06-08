Kılıçdaroğlu şov peşinde! Elektrik provokasyonunu bu kez depremzede üzerinden sahneye koydu

Asrın felaketinin ardından depremzedelerin yaralarını sarmak ve mağduriyetlerini gidermek için her türlü imkanı seferber eden Hükümet ilk etapta evi yıkılan ve acil yıkılacaklar ile ağır ve orta hasarlı evde oturan depremzedelerin elektrikte 3.5, doğalgazda ise 1.2 milyar TL'lik borcu olmak üzere yaklaşık 5 milyar TL'lik fatura borçlarını sildi.



