Giriş Tarihi: 08.06.2023 06:58
Güncelleme Tarihi: 08.06.2023
06:59
Kılıçdaroğlu şov peşinde! Elektrik provokasyonunu bu kez depremzede üzerinden sahneye koydu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu depremzedelere toplu elektrik faturası çıkarıldığını iddia ederek, yine vatandaşı provoke etmeye çalıştı. Deprem bölgesindeki vatandaşlara 3 aylık toplu elektrik faturası çıkarıldığını ve mağdur edildiklerini ileri süren Kılıçdaroğlu'nu ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) daha önce yaptığı düzenleme yalancı çıkardı.