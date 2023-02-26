Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’na zor deprem sorusu; Onlar için ne yaptınız?

SÖZ VERDİĞİN 5 YILDA 100 BİN KONUTUN KAÇINI YAPTIN?

Çok şikâyet ettiğin 3 ayı da saymadan soralım: 3.5 yıldır yönettiğin İstanbul'da deprem için ne yaptın? İstanbullulara "Her yıl 5 bin konut, 5 yılda 100 bin konut yapacağım" diye söz verdin. Peki kaçını yaptın?

Daha önemlisi Genel Başkanın Kılıçdaroğlu ile birlikte İstanbul'da AK Partili ilçe belediyelerinin yaptığı bütün kentsel dönüşüm projelerine neden karşı çıktın?

