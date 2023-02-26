Giriş Tarihi: 26.02.2023 10:28
Güncelleme Tarihi: 26.02.2023
10:28
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na zor deprem sorusu; Onlar için ne yaptınız?
Mahmut Övür asrın felaketi olarak nitelenen depremleri siyasi malzeme olarak kullanma gayretindeki CHP ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ilgilendiren önemli bir yazı kaleme aldı. Geçmişteki kentsel dönüşüm engellerini ve açıklamaları hiç olmamış gibi davranan CHP'ye İstanbul için vaatlerini hatırlaran Övür dönüşüme dair tek çalışmanın ise yine AK Partili belediyelerde yapılabildiğinin altını çizerek sordu. "Onlar için ne yaptınız?"