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Haberler Galeri Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na zor deprem sorusu; Onlar için ne yaptınız?
Giriş Tarihi: 26.02.2023 10:28 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023 10:28

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na zor deprem sorusu; Onlar için ne yaptınız?

Mahmut Övür asrın felaketi olarak nitelenen depremleri siyasi malzeme olarak kullanma gayretindeki CHP ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ilgilendiren önemli bir yazı kaleme aldı. Geçmişteki kentsel dönüşüm engellerini ve açıklamaları hiç olmamış gibi davranan CHP'ye İstanbul için vaatlerini hatırlaran Övür dönüşüme dair tek çalışmanın ise yine AK Partili belediyelerde yapılabildiğinin altını çizerek sordu. "Onlar için ne yaptınız?"

MAHMUT ÖVÜR
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’na zor deprem sorusu; Onlar için ne yaptınız?

Yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" ister istemez deprem tartışmasını da gündeme getirdi. Onunla birlikte kentsel dönüşümü de...
Ancak kentsel dönüşüm süreci Türkiye'de hiç kolay gerçekleşmedi. Çünkü işin içine siyaset giriyor ve kentsel dönüşüm projelerine "rantsal dönüşüm" diyerek karşı çıkılıyordu.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’na zor deprem sorusu; Onlar için ne yaptınız?

Kimler yoktu ki o karşı çıkanlar arasında. Bugün "felaket büyütülüyor" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Tozkoparan'daki dönüşüme karşı çıkan Meral Akşener'e, görev yaptığı 4 yıl içinde depreme karşı gerçek anlamda hiçbir iş yapmayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Şehir Plancıları Odası'na kadar sağcı-solcu bütün "istemezükçüler" bir aradaydı.

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Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’na zor deprem sorusu; Onlar için ne yaptınız?

Şimdi timsah gözyaşları döktüklerine bakmayın, hepsinin bu konuda günahı büyük. Önce partililerinin "müteahhit kafalı" dediği İmamoğlu'ndan başlayalım.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’na zor deprem sorusu; Onlar için ne yaptınız?

SÖZ VERDİĞİN 5 YILDA 100 BİN KONUTUN KAÇINI YAPTIN?

Çok şikâyet ettiğin 3 ayı da saymadan soralım: 3.5 yıldır yönettiğin İstanbul'da deprem için ne yaptın? İstanbullulara "Her yıl 5 bin konut, 5 yılda 100 bin konut yapacağım" diye söz verdin. Peki kaçını yaptın?

Daha önemlisi Genel Başkanın Kılıçdaroğlu ile birlikte İstanbul'da AK Partili ilçe belediyelerinin yaptığı bütün kentsel dönüşüm projelerine neden karşı çıktın?

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’na zor deprem sorusu; Onlar için ne yaptınız?

Bu konuda iki çarpıcı örnek anlatacağım... Bugün Türkiye'deki en büyük kentsel dönüşüm projesi İstanbul Esenler'de gerçekleşiyor. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu yüzlerce kez anlattı; 60 bin konutun dönüştürüldüğü o projeye en çok karşı çıkan, dava açan, durdurulmasını isteyen isim İBB Başkanı İmamoğlu'ydu. Açılan 6 dava reddedildi, 5'i halen sürüyor.
İkinci örnek çok daha vahim... İstanbul Üsküdar'da bir Kirazlıtepe örneği var ki orada olup bitenlere inanmak gerçekten zor.

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