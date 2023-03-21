Kılıçdaroğlu ve onu HDP’ye gönderen 5 genel başkana zor soru: PKK’nın istediklerini nasıl vereceksiniz?

Beklenen ve ertelenen görüşme dün nihayet gerçekleşti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP gerçeği ile hakiki manada yüzleşmiş oldu. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sn. Kılıçdaroğlu, HDP eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile bir araya geldi. Muhtelif belgelere yazılan "süslü demokratik çözüm" laflarının HDP, daha doğrusu Kandil dili ile ne anlama geldiğini Kemal Bey de bir nebze daha iyi fark etti.