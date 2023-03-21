Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kılıçdaroğlu ve onu HDP'ye gönderen 5 genel başkana zor soru: PKK'nın istediklerini nasıl vereceksiniz?
Giriş Tarihi: 21.03.2023 07:26 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 07:26

Kılıçdaroğlu ve onu HDP'ye gönderen 5 genel başkana zor soru: PKK'nın istediklerini nasıl vereceksiniz?

Okan Müderrisoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün itibarıyla oy uğruna Türkiye Cumhuriyeti'nin temel kaidelerinden taviz vermeyi göze alarak kabul ettiği HDP tutum belgesiyle ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Kılıçdaroğlu'na ve onu HDP'ye gönderen 6'lı koalisyon masası liderlerine kritik sorular yönelten Müderrisoğlu "Türkiye Cumhuriyeti'ni kurcalayayım derken bozduğunuz ayarları geri getiremezsiniz" dedi.

OKAN MÜDERRİSOĞLU
Kılıçdaroğlu ve onu HDP’ye gönderen 5 genel başkana zor soru: PKK’nın istediklerini nasıl vereceksiniz?

Beklenen ve ertelenen görüşme dün nihayet gerçekleşti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP gerçeği ile hakiki manada yüzleşmiş oldu. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sn. Kılıçdaroğlu, HDP eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile bir araya geldi. Muhtelif belgelere yazılan "süslü demokratik çözüm" laflarının HDP, daha doğrusu Kandil dili ile ne anlama geldiğini Kemal Bey de bir nebze daha iyi fark etti.

Kılıçdaroğlu ve onu HDP’ye gönderen 5 genel başkana zor soru: PKK’nın istediklerini nasıl vereceksiniz?

Maalesef bu kişisel aydınlanması, cumhurbaşkanı seçilmek için her şeyi göze aldığı, her türlü tavize vermeye hazır olduğu en zayıf anına denk geldi. PKK terör örgütünün siyasal uzantısının, aslında homojen bir yapı olmadığını, İmralı ruhu ile Kandil kimliği arasında gelgitler yaşadığını, marjinal sola, muhafazakar kesime, değişik etnik köken, mezhep ve inanç gruplarına açtığı pencerelerin bariz yanılsamalar içerdiğini biraz olsun anladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kılıçdaroğlu ve onu HDP’ye gönderen 5 genel başkana zor soru: PKK’nın istediklerini nasıl vereceksiniz?

HDP'nin, lafla ikna edilemeyeceğini, açık taahhüt, yazılı belge veya kamuoyu önünde bağlayıcı beyan istediğini gördü. Öyle ki gerginliği basın açıklamasına birebir yansıdı.

Kılıçdaroğlu ve onu HDP’ye gönderen 5 genel başkana zor soru: PKK’nın istediklerini nasıl vereceksiniz?

Ne imiş?
"Kürt sorunu TBMM'de çözülecekmiş!"

Kılıçdaroğlu ve onu HDP’ye gönderen 5 genel başkana zor soru: PKK’nın istediklerini nasıl vereceksiniz?

Eeee?
HDP bu nedenle görüşmenin Meclis'te yapılmasını istemiş!

SON DAKİKA