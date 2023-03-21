Giriş Tarihi: 21.03.2023 07:26
Güncelleme Tarihi: 21.03.2023
07:26
Kılıçdaroğlu ve onu HDP'ye gönderen 5 genel başkana zor soru: PKK'nın istediklerini nasıl vereceksiniz?
Okan Müderrisoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün itibarıyla oy uğruna Türkiye Cumhuriyeti'nin temel kaidelerinden taviz vermeyi göze alarak kabul ettiği HDP tutum belgesiyle ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Kılıçdaroğlu'na ve onu HDP'ye gönderen 6'lı koalisyon masası liderlerine kritik sorular yönelten Müderrisoğlu "Türkiye Cumhuriyeti'ni kurcalayayım derken bozduğunuz ayarları geri getiremezsiniz" dedi.