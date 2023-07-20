Giriş Tarihi: 20.07.2023 06:36
Güncelleme Tarihi: 20.07.2023
06:38
Kılıçdaroğlu’na A Takımı ihaneti! Gizli toplantının perde arkasında ne var?
Gündeme bomba gibi düşen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'deki büyük isimlerin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için yaptığı gizli darbe toplantısının yankıları hala devam ediyor. İhanet toplantısının ifşa olması üzerine her iki taraftan da karşılıklı açıklamalar yapılmış ve katılan bazı isimlerin istifaları istenmişti. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirme planlarını ve partinin içinde bulunduğu kaosu anlatan bir yazı kaleme aldı. İşte Övür'ün o yazısı…