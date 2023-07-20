Kılıçdaroğlu’na A Takımı ihaneti! Gizli toplantının perde arkasında ne var?

Çünkü daha düne kadar A Takımı'nda yer alan herkes oradaydı.

Engin Altay, Muharrem Erkek, Bülent Tezcan, Onursal Adıgüzel, Tekin Bingöl, Selin Sayek Böke, hatta Kılıçdaroğlu'nu Meclis'te temsil eden Özgür Özel bile bu fotoğrafın içindeydi.



