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Haberler Galeri Kılıçdaroğlu’na A Takımı ihaneti! Gizli toplantının perde arkasında ne var?
Giriş Tarihi: 20.07.2023 06:36 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023 06:38

Kılıçdaroğlu’na A Takımı ihaneti! Gizli toplantının perde arkasında ne var?

Gündeme bomba gibi düşen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'deki büyük isimlerin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için yaptığı gizli darbe toplantısının yankıları hala devam ediyor. İhanet toplantısının ifşa olması üzerine her iki taraftan da karşılıklı açıklamalar yapılmış ve katılan bazı isimlerin istifaları istenmişti. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirme planlarını ve partinin içinde bulunduğu kaosu anlatan bir yazı kaleme aldı. İşte Övür'ün o yazısı…

MAHMUT ÖVÜR
Kılıçdaroğlu’na A Takımı ihaneti! Gizli toplantının perde arkasında ne var?

Seçim yenilgisinin muhalefete öncülük eden CHP'yi sarsacağı bekleniyordu ama işin bu kadar hızlı bir "ihanet" noktasına varacağı beklenmiyordu.

Kılıçdaroğlu’na A Takımı ihaneti! Gizli toplantının perde arkasında ne var?

CHP'ye ne yazık ki uzun zamandır siyaset tartışması değil, komplo, kaset ve ihanet tartışmaları yön veriyor. Bu da kaçınılmaz bir sondu.

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Kılıçdaroğlu’na A Takımı ihaneti! Gizli toplantının perde arkasında ne var?

Ortada sadece baba-oğul ihaneti de yok, baba şüphelendiği A Takımı'ndaki oğullarını toptan gönderince onlar da soluğu fire vermeden babaya ihanet eden Zoom cephesinde aldı. Bunun adına da "değişim" dediler.

Kılıçdaroğlu’na A Takımı ihaneti! Gizli toplantının perde arkasında ne var?

Önceki gün medyaya düşen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık yaptığı Zoom toplantısından söz ediyorum. İzlediniz mi bilmiyorum ama o toplantı kendileri ne derse desin, tam bir "operasyon" toplantısıydı.

Kılıçdaroğlu’na A Takımı ihaneti! Gizli toplantının perde arkasında ne var?

Çünkü daha düne kadar A Takımı'nda yer alan herkes oradaydı.
Engin Altay, Muharrem Erkek, Bülent Tezcan, Onursal Adıgüzel, Tekin Bingöl, Selin Sayek Böke, hatta Kılıçdaroğlu'nu Meclis'te temsil eden Özgür Özel bile bu fotoğrafın içindeydi.

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