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Haberler Galeri Kılıçdaroğlu'na arka çıkan Sarıgül’den İmamoğlu'na zehir zemberek göndermeler: Buna hakları yok
Giriş Tarihi: 04.08.2023 22:34 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 22:45

Kılıçdaroğlu'na arka çıkan Sarıgül’den İmamoğlu'na zehir zemberek göndermeler: Buna hakları yok

14 ve 28 Mayıs seçimlerindeki hezimetin ardından CHP'deki değişim krizi şiddetini her geçen gün şiddetini artırıyor. Kemal Kılıçdaroğlu 'değişim' çağrılarına kulak tıkarken, Ekrem İmamoğlu ise hamle üstüne hamle yapıyor. Diğer yandan Kılıçdaroğlu destekçileri de Ekrem İmamoğlu ve "değişim" yanlılarını hedef alıyor. Katıldığı canlı yayında İmamoğlu'na zehir zemberek göndermelerde bulunan CHP'li Mustafa Sarıgül, Kılıçdaroğlu'na arka çıkarak, "Kılıçdaroğlu'na haksızlık yapılıyor. CHP otel lobilerinde, kağıt üzerinde kurulmadı. Kimse CHP'den büyük değildir" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’na arka çıkan Sarıgül’den İmamoğlu’na zehir zemberek göndermeler: Buna hakları yok

Seçimlerde ağır yenilgi alan CHP'de sancılı 'değişim' süreci derinleşiyor. 28 Mayıs'tan bu yana istifa baskılarına direnmeyi başaran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin tabanı ve seçmenlerden gelen 'değişim' çağrılarına kulak tıkayarak göreve devam mesajı veriyor.

Kılıçdaroğlu’na arka çıkan Sarıgül’den İmamoğlu’na zehir zemberek göndermeler: Buna hakları yok

Ekrem İmamoğlu ise gizli zoom toplantıların, ses kayıtlarının afişe edilmesine kadar varan varan koltuk kavgasında Kılıçdaroğlu'na karşı hamle üstüne hamle yapıyor.

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Kılıçdaroğlu’na arka çıkan Sarıgül’den İmamoğlu’na zehir zemberek göndermeler: Buna hakları yok

Diğer yandan Kılıçdaroğlu destekçileri de Ekrem İmamoğlu'na ve "değişim" yanlılarını hedef alıyor.

Kılıçdaroğlu’na arka çıkan Sarıgül’den İmamoğlu’na zehir zemberek göndermeler: Buna hakları yok

İMAMOĞLU'NA ZEHİR ZEMBEREK GÖNDERMELER

Katıldığı canlı yayında İmamoğlu'na zehir zemberek göndermelerde bulunan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na arka çıktı.

Kılıçdaroğlu’na arka çıkan Sarıgül’den İmamoğlu’na zehir zemberek göndermeler: Buna hakları yok

"KILIÇDAROĞLU'NA HAKSIZLIK YAPILIYOR"

"Değişimci"lerin Kılıçdaroğlu'na haksızlık yaptığını söyleyen Sarıgül şunları söyledi:

Bir Erzincanlı her zorluğa dayanır ama haksızlığa vefasızlığa dayanamaz. Şu an Sayın Kılıçdaroğlu'na haksızlık yapılıyor. Değişim istenebilir, şu anda delege seçimleri bitti. Kurultayımız yapılacak bunun bir zarafeti olur.

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