Giriş Tarihi: 04.08.2023 22:34 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 22:45

Kılıçdaroğlu'na arka çıkan Sarıgül’den İmamoğlu'na zehir zemberek göndermeler: Buna hakları yok

14 ve 28 Mayıs seçimlerindeki hezimetin ardından CHP'deki değişim krizi şiddetini her geçen gün şiddetini artırıyor. Kemal Kılıçdaroğlu 'değişim' çağrılarına kulak tıkarken, Ekrem İmamoğlu ise hamle üstüne hamle yapıyor. Diğer yandan Kılıçdaroğlu destekçileri de Ekrem İmamoğlu ve "değişim" yanlılarını hedef alıyor. Katıldığı canlı yayında İmamoğlu'na zehir zemberek göndermelerde bulunan CHP'li Mustafa Sarıgül, Kılıçdaroğlu'na arka çıkarak, "Kılıçdaroğlu'na haksızlık yapılıyor. CHP otel lobilerinde, kağıt üzerinde kurulmadı. Kimse CHP'den büyük değildir" ifadelerini kullandı.