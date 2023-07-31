Giriş Tarihi: 31.07.2023 10:00
Güncelleme Tarihi: 31.07.2023
10:05
Kılıçdaroğlu’na ‘koltuğu bırak’ çıkışı! İmamoğlu’na üstü kapalı gönderme: CHP'de Özgür Özel krizi
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, genel seçimlerde alınan sonucu yenilgi olarak görmeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı sözlerle yanıt verdi. "Bu sonucu yenilgi olarak görmeyenler tabanımızın ve örgütümüzün hissiyatını da anlamıyor demektir." diyen Özel, "Kendi hissiyatının anlaşılmadığını gören seçmenimiz ve tabanımızda yerel seçimleri de etkileyebilecek bir duygusal kopuş tetiklendi. Bugüne kadar partimizin almış olduğu en ağır yenilgilerde dahi, baraj altında kaldığımızda bile yaşanmamış bir öfke söz konusu." ifadelerini kullandı. Öte yandan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Değişim, lideri de kapsamalı" yönündeki çıkışına "Değişim talebinin lideri, başta genç ve kadın üyelerimiz ile CHP gönüllüleridir" karşılığını veren Özel, İstanbul'da en yüksek oyu alabilecek adayın ise İmamoğlu olduğunu söyledi.