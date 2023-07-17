Giriş Tarihi: 17.07.2023 06:49
Güncelleme Tarihi: 17.07.2023
06:51
Kılıçdaroğlu'ndan örgütlere 4 koldan baskı! Kurultay öncesi partiye balans ayarı
Kurultay öncesi koltuk kavgasına tutuşup örgütlerin her kademesine yakın markaj uygulayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez partisinin gençlik kolları il başkanlarını genel merkeze çağırdı. 14-16 Temmuz'da gerçekleştirilen toplantılarda 28 Mayıs hezimeti bir kez daha "başarı" olarak pazarlandı. Daha önce ilçe belediye başkanları ve 81 il başkanını Ankara'ya çağırıp destek bildirisi yayımlatmaya zorlayan Kılıçdaroğlu, son toplantı ile gençlik kollarına da "gözüm üzerinizde" mesajı verdi.