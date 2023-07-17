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Haberler Galeri Kılıçdaroğlu'ndan örgütlere 4 koldan baskı! Kurultay öncesi partiye balans ayarı
Giriş Tarihi: 17.07.2023 06:49 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 06:51

Kılıçdaroğlu'ndan örgütlere 4 koldan baskı! Kurultay öncesi partiye balans ayarı

Kurultay öncesi koltuk kavgasına tutuşup örgütlerin her kademesine yakın markaj uygulayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez partisinin gençlik kolları il başkanlarını genel merkeze çağırdı. 14-16 Temmuz'da gerçekleştirilen toplantılarda 28 Mayıs hezimeti bir kez daha "başarı" olarak pazarlandı. Daha önce ilçe belediye başkanları ve 81 il başkanını Ankara'ya çağırıp destek bildirisi yayımlatmaya zorlayan Kılıçdaroğlu, son toplantı ile gençlik kollarına da "gözüm üzerinizde" mesajı verdi.

MURATHAN YILDIRIM
Kılıçdaroğlu’ndan örgütlere 4 koldan baskı! Kurultay öncesi partiye balans ayarı

Seçim yenilgisinden günler sonra kurmaylarını 50'ye yakın belediye başkanı ile görüştürüp demir yumruğunu ilk kez gösteren Kılıçdaroğlu, ardından 36 ilçe belediye başkanını Ankara'da ağırlayarak "Beni destekliyorlar" algısı yaratmıştı.

Kılıçdaroğlu’ndan örgütlere 4 koldan baskı! Kurultay öncesi partiye balans ayarı

21 Haziran'da 81 il başkanını genel merkeze çağıran CHP lideri, kendileri ile 8.5 saatlik bir görüşme yapmış ve "destek bildirisi" yayımlamalarını istemişti.

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Kılıçdaroğlu’ndan örgütlere 4 koldan baskı! Kurultay öncesi partiye balans ayarı

Buna itiraz eden 20'yi aşkın il başkanının kazan kaldırdığı toplantı, gündeme bomba gibi düşmüştü.

Kılıçdaroğlu’ndan örgütlere 4 koldan baskı! Kurultay öncesi partiye balans ayarı

Bugüne kadar kendisine destek vermeyen birçok ilçe başkanını tasfiye eden Kılıçdaroğlu, son olarak "değişim" yanlısı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında da "İhraç edin" talimatı vermişti.

Kılıçdaroğlu’ndan örgütlere 4 koldan baskı! Kurultay öncesi partiye balans ayarı

"İSYANI BASTIRMA" TOPLANTISI

Öte yandan CHP Genel Merkezi'ndeki Gençlik Kolları İl Başkanları Toplantısı'nın "Ulukuş krizi" sonrası gerçekleştirilmesi de dikkat çekti.

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