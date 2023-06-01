Kılıçdaroğlu’ndan Twitter’da profil değişikliği! ’Cumhurbaşkanı adayı’ gitti, ’Bay Kemal’ kaldı

Hem 14 Mayıs hem de 28 Mayıs'ta Başkan Erdoğan'dan tarihi fark yiyen Kılıçdaroğlu'na "istifa" çağrıları arttı. 28 Mayıs sonrası 3 gün boyunca profilinde bu ibareyi kullanmaya devam eden Kılıçdaroğlu, 31 Mayıs akşamı beklenen değişikliğe gitti.