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Haberler Galeri Kılıçdaroğlu'nun ittifakları planı bozdu; Bu partilerin seçmenleri seçimde kime oy verecek?
Giriş Tarihi: 16.04.2023 07:51 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 07:53

Kılıçdaroğlu'nun ittifakları planı bozdu; Bu partilerin seçmenleri seçimde kime oy verecek?

CHP, İYİ Parti, Saadet, Deva ve Gelecek Partisi... Hiçbirinin seçmeni "gönül rahatlığıyla" sandık başına gitmeyecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olduğu süreçte kazanacağı zannıyla attığı tüm adımlar ve ilke gözetmeksizin yaptığı ittifaklar büyük bir küskünler ordusu oluşturdu. Peki CHP başta olmak üzere 7'li koalisyon masasının küskünleri kime oy verecek? Kılıçdaroğlu'nun 'Alışacaklar' ve 'Tıpış tıpış' oy verecekler yaklaşımı bu seçimde tutacak mı? Mahmut Övür yazdı

MAHMUT ÖVÜR
Kılıçdaroğlu’nun ittifakları planı bozdu; Bu partilerin seçmenleri seçimde kime oy verecek?

CHP listelerini "Atatürk düşmanları"na ve sağ partilere, İyi Parti de FETÖ'ye kucak açtığı ve süreci doğru yönetemediği, AK Parti'yi tırtıklamak için kurulan DEVA ve Gelecek partileri ise CHP'ye sığındıkları için hiçbirinin seçmeni "gönül rahatlığıyla" sandık başına gitmeyecek.

Kılıçdaroğlu’nun ittifakları planı bozdu; Bu partilerin seçmenleri seçimde kime oy verecek?

Bu tablonun mimarı da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu...

Son 13 yılda 11 seçim kaybettikten sonra kendisini aday yaptırdı ama bunun karşılığında da CHP dâhil bütün partileri bitirme noktasına getirdi.

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Kılıçdaroğlu’nun ittifakları planı bozdu; Bu partilerin seçmenleri seçimde kime oy verecek?

Tabii hakkını teslim edelim, Kılıçdaroğlu CHP'yi bu noktaya bugün isyan edenlerin gözlerinin içine baka baka getirdi. Stratejisini hiç saklamadı. Terör ve şiddet üreten PKK'yla ilişkisi bilindiği halde, "Her CHP'li evden bir oy HDP'ye verilsin" denildiğinde hiçbir CHP'li itiraz etmedi.

Kılıçdaroğlu’nun ittifakları planı bozdu; Bu partilerin seçmenleri seçimde kime oy verecek?

HDP'lilerin "Kürt düşmanı" dedikleri İyi Parti'yi barajı aştırmak için 15 milletvekili gönderdiğinde de kimse dönüp, "Ne yapıyorsun?" demedi. Partisini güçlendirmek yerine onları güçlendirdi.

Kılıçdaroğlu’nun ittifakları planı bozdu; Bu partilerin seçmenleri seçimde kime oy verecek?

Bir anlamda CHP'yi o partilere mahkûm etti. Tabii o "sağcı" partilerin CHP'ye mahkûmiyeti de bambaşka bir rezalet.
Bugün bağıran, isyan eden CHP'lilerin hiçbiri, ulusalcı Birgül Ayman Güler 2014 yılında, "Partimiz cemaatle ittifak yaptı" dediğinde ona destek vermedi. Hiçbiri, yakın geçmişte CHP'nin grup başkanvekilliğini de yapan Yılmaz Ateş'in, "FETÖ partimizi esir aldı" uyarısına da kulak asmadı, ihraç edilmesine ses çıkarmadı.

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