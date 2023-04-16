Giriş Tarihi: 16.04.2023 07:51
Güncelleme Tarihi: 16.04.2023
07:53
Kılıçdaroğlu'nun ittifakları planı bozdu; Bu partilerin seçmenleri seçimde kime oy verecek?
CHP, İYİ Parti, Saadet, Deva ve Gelecek Partisi... Hiçbirinin seçmeni "gönül rahatlığıyla" sandık başına gitmeyecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olduğu süreçte kazanacağı zannıyla attığı tüm adımlar ve ilke gözetmeksizin yaptığı ittifaklar büyük bir küskünler ordusu oluşturdu. Peki CHP başta olmak üzere 7'li koalisyon masasının küskünleri kime oy verecek? Kılıçdaroğlu'nun 'Alışacaklar' ve 'Tıpış tıpış' oy verecekler yaklaşımı bu seçimde tutacak mı? Mahmut Övür yazdı