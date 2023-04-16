Kılıçdaroğlu’nun ittifakları planı bozdu; Bu partilerin seçmenleri seçimde kime oy verecek?

Bir anlamda CHP'yi o partilere mahkûm etti. Tabii o "sağcı" partilerin CHP'ye mahkûmiyeti de bambaşka bir rezalet.

Bugün bağıran, isyan eden CHP'lilerin hiçbiri, ulusalcı Birgül Ayman Güler 2014 yılında, "Partimiz cemaatle ittifak yaptı" dediğinde ona destek vermedi. Hiçbiri, yakın geçmişte CHP'nin grup başkanvekilliğini de yapan Yılmaz Ateş'in, "FETÖ partimizi esir aldı" uyarısına da kulak asmadı, ihraç edilmesine ses çıkarmadı.

