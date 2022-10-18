Giriş Tarihi: 18.10.2022 09:44
Güncelleme Tarihi: 18.10.2022
10:18
Kılıçdaroğlu'nun kayıp 8 saat olayında flaş detay: Kim sızdırdı?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD seyahatiyle ilgili 'icazet' iddiaları ortaya atılırken 8 saat ortadan kaybolması ve olayın karanlıkta bırakılması uzun süre konuşulmuştu. SABAH yazarı Mahmut Övür bugünkü köşe yazısında ses getiren kayıp saatler konusuna farklı bir pencere daha açtı. Övür CHP Genel Başkanının ortadan kaybolması dışında bu olayın sızdırılmasının da irdelenmesi gerektiğini aktardı.