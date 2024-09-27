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Haberler Galeri Kılıçdaroğlu'nun kirli propagandası akıllara geldi! Özgür Özel'den Türkevi açıklaması: Hepimiz için gurur kaynağı
Giriş Tarihi: 27.09.2024 00:19 Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 00:23

Kılıçdaroğlu'nun kirli propagandası akıllara geldi! Özgür Özel'den Türkevi açıklaması: Hepimiz için gurur kaynağı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Prezidyum toplantısına katılmak üzere geldiği New York'ta Türkevi'ni ziyaret etti. Türkevi binası hakkında "hepimiz için bir gurur kaynağı" ifadesini kullanan Özel, artık CHP'nin New York'taki otellerde sadece konaklamak için rezervasyon yaptıracağını, tüm resmi temaslarını Türkevi'nde gerçekleştireceğini söyledi. Özel'in Türkevi hakkındaki sözleri, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kirli propagandasını akıllara getirdi.

Kılıçdaroğlu’nun kirli propagandası akıllara geldi! Özgür Özel’den Türkevi açıklaması: Hepimiz için gurur kaynağı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu ve Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğinin bulunduğu Türkevi'nden ayrılırken gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu’nun kirli propagandası akıllara geldi! Özgür Özel’den Türkevi açıklaması: Hepimiz için gurur kaynağı

Ziyaret sırasında yetkililerle Türkiye'nin BM Daimi Temsilciği ile New York Başkonsolosluğunun çalışmaları ve New York'taki Türk toplumu hakkında bilgi aldıklarını belirten Özel, Türkiye'nin dış politikası hakkında da görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.

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Kılıçdaroğlu’nun kirli propagandası akıllara geldi! Özgür Özel’den Türkevi açıklaması: Hepimiz için gurur kaynağı

"TÜRKEVİ HEPİMİZ İÇİN GURUR KAYNAĞI"

Özel, Türkevi binası hakkında "hepimiz için bir gurur kaynağı" ifadesini kullanarak, CHP olarak bundan sonra ABD'de yapacakları programları ve temasları Türkevi'nde gerçekleştirmek istediklerini ifade etti.

Kılıçdaroğlu’nun kirli propagandası akıllara geldi! Özgür Özel’den Türkevi açıklaması: Hepimiz için gurur kaynağı

Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Türkevi'nde olmak bizim için çok anlamlı. Burası İhsan Sabri Çağlayangil'in Bakanlığı döneminde 1950'lerde dünyanın en büyük bilgisayar firması olarak kurulan firmanın yönetim merkezini satın almasıyla kurulmuş.

Kılıçdaroğlu’nun kirli propagandası akıllara geldi! Özgür Özel’den Türkevi açıklaması: Hepimiz için gurur kaynağı

O günden beri Türkevi adına sahip. Bundan sonra CHP, New York'ta sadece konaklama rezervasyonları yaptıracak otellerde. Otel odalarında, lobilerinde, toplantı salonlarında değil; tüm resmi temaslarımızı Türkevi'nin şartları uygun olduğu şekilde sürdürmeyi düşünüyoruz. Dışişleri Bakanlığı'mızın yetkilileri de bize karşı son derece açık ve misafirperver davrandılar."

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