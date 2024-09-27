Giriş Tarihi: 27.09.2024 00:19
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024
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Kılıçdaroğlu'nun kirli propagandası akıllara geldi! Özgür Özel'den Türkevi açıklaması: Hepimiz için gurur kaynağı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Prezidyum toplantısına katılmak üzere geldiği New York'ta Türkevi'ni ziyaret etti. Türkevi binası hakkında "hepimiz için bir gurur kaynağı" ifadesini kullanan Özel, artık CHP'nin New York'taki otellerde sadece konaklamak için rezervasyon yaptıracağını, tüm resmi temaslarını Türkevi'nde gerçekleştireceğini söyledi. Özel'in Türkevi hakkındaki sözleri, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kirli propagandasını akıllara getirdi.