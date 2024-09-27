Kılıçdaroğlu’nun kirli propagandası akıllara geldi! Özgür Özel’den Türkevi açıklaması: Hepimiz için gurur kaynağı

O günden beri Türkevi adına sahip. Bundan sonra CHP, New York'ta sadece konaklama rezervasyonları yaptıracak otellerde. Otel odalarında, lobilerinde, toplantı salonlarında değil; tüm resmi temaslarımızı Türkevi'nin şartları uygun olduğu şekilde sürdürmeyi düşünüyoruz. Dışişleri Bakanlığı'mızın yetkilileri de bize karşı son derece açık ve misafirperver davrandılar."