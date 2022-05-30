Kim Milyoner Olmak İster? ekrana kilitledi! Türkiye liseli İdil Aybala Esmer’i konuştu

Giriş Tarihi: 30.05.2022 12:39
Güncelleme Tarihi: 30.05.2022
12:41
Türkiye'nin en çok sevilen ve uzun yıllardır beğeniyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? yine çok konuşulan bir bölümle ekrana geldi. atv'nin efsane programı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde yarışan Robert Koleji 11. sınıf öğrencisi İdil Aybala Esmer, yarışmanın unutulmazları arasına girdi. Esmer, 1 Milyonluk son soruyu görmeye çok yaklaştı. Sunucu Kenan İmirzalıoğlu da bir ilki yaşadı ve izleyenler başarılı genç Aybala Esmer'in performansını alkışladı. 29 Mayıs 2022 Pazar günü yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de neler yaşandı? İdil Aybala Esmer'in yarışmaya veda ettiği soru neydi? İşte detaylar...