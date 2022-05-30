Kim Milyoner Olmak İster? ekrana kilitledi! Türkiye liseli İdil Aybala Esmer’i konuştu

LİSE ÖĞRENCİSİ AYBALA HAYRAN BIRAKTI

Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan yine zirveye ulaştı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen yarışmaya 18 yaşındaki İdil Aybala Esmer damga vurdu. Henüz lise öğrencisi olan genç yarışmacının performansı heyecan yarattı.