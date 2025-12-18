Kimliği belirsiz İHA için vur emri nasıl verildi?

Özetle…
Çağımızın askeri doktrini, yeni teknoloji ürünü, görece düşük maliyetli, asimetrik yüksek tahrip gücüne sahip savaş kabiliyetlerinin sevk ve idaresine odaklı gelişmekte. İHA'ların, alçak uçuş yaptığı, düşük radar izi bıraktığı, görünmezlik yeteneğiyle donatıldığı şartlarda her ülkenin askeri hazırlık derecesi, tepki süresi sürekli test edilmekte. Bu son hadisede TSK, teşekkürü hak ediyor. Eğer o İHA belirlenemeseydi, "Güvenlik açığı mı var?" diye tartışılabilirdi. Burada, endişeye mahal yok. Teknoloji üretmeye ve ülkenin her stratejik tesisini korumaya devam!