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Haberler Galeri Kimliksiz oy kullanılır mı, eski kimlikle oy kullanılır mı? 31 Mart yerel seçiminde seçmen kağıdı zorunlu mu?
Giriş Tarihi: 30.03.2024 10:31 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 10:31

Kimliksiz oy kullanılır mı, eski kimlikle oy kullanılır mı? 31 Mart yerel seçiminde seçmen kağıdı zorunlu mu?

Türkiye Yerel Seçimleri için 31 Mart Pazar günü milyonlarca seçmen sandık başına gidecek. 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için sandığa gidecek yaklaşık 61 milyon seçmen, oy kullanma işlemi öncesi oylarını nasıl kullanacağını öğrenmek istiyor. Pazar günü sandık başına gelen seçmen, kimliğini tereddütsüz ortaya koyan belgesini sandık kurulu başkanına vermesinin ardından oyunu kullanacak. Peki, oy verirken kimlik gerekir mi, eski kimlikle oy kullanılır mı? İşte oy kullanmak için gerekli belgeler.

Kimliksiz oy kullanılır mı, eski kimlikle oy kullanılır mı? 31 Mart yerel seçiminde seçmen kağıdı zorunlu mu?

Seçim öncesi oy kullanmak için gerekli belgeler gündemdeki yerini aldı. Yerel yöneticilerini desteklemek için sandık başına gidecek vatandaşlar kimliksiz oy kullanılır mı öğrenmek istiyor. YSK tarafından açıklanan verilere göre 61 milyona yakın kişi oy kullanacak. Peki, Seçmen kağıdı olmadan oy verilebilir mi, zorunlu mu? Oy verirken kimlik gerekir mi, eski kimlik geçerli sayılıyor mu?

Kimliksiz oy kullanılır mı, eski kimlikle oy kullanılır mı? 31 Mart yerel seçiminde seçmen kağıdı zorunlu mu?

OY VERİRKEN SEÇMEN BİLGİ KAĞIDI ZORUNLU MU?
Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kâğıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kâğıdı ile gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını e-Devlet, YSK'nın internet sitesi, mobil uygulaması ya da çağrı merkezinden öğrenip oyunu kullanabilecek.

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Kimliksiz oy kullanılır mı, eski kimlikle oy kullanılır mı? 31 Mart yerel seçiminde seçmen kağıdı zorunlu mu?

SEÇİMLERDE HANGİ KİMLİK BELGELERİ ZORUNLU?
Seçmenlerin, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resimli ve resmi nitelikteki kimliğini yanında bulundurması zorunlu olacak.

Bu belgeler nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgeler.

Kimliksiz oy kullanılır mı, eski kimlikle oy kullanılır mı? 31 Mart yerel seçiminde seçmen kağıdı zorunlu mu?

e-DEVLET İLE SEÇMEN BİLGİ KAĞIDI SORGULAMA
Seçmen Bilgi Kâğıdı kendisine ulaşmayan seçmenler, YSK'nın https://secmen.ysk.gov.tr internet sayfası üzerinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden veya e-Devlet Kapısı üzerinden nerede oy kullanacaklarını sorgulanabilir, seçmen bilgi kayıtlarının dökümünü alınabilir.

Kimliksiz oy kullanılır mı, eski kimlikle oy kullanılır mı? 31 Mart yerel seçiminde seçmen kağıdı zorunlu mu?
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