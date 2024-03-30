Kimliksiz oy kullanılır mı, eski kimlikle oy kullanılır mı? 31 Mart yerel seçiminde seçmen kağıdı zorunlu mu?

Giriş Tarihi: 30.03.2024 10:31
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
10:31
Türkiye Yerel Seçimleri için 31 Mart Pazar günü milyonlarca seçmen sandık başına gidecek. 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için sandığa gidecek yaklaşık 61 milyon seçmen, oy kullanma işlemi öncesi oylarını nasıl kullanacağını öğrenmek istiyor. Pazar günü sandık başına gelen seçmen, kimliğini tereddütsüz ortaya koyan belgesini sandık kurulu başkanına vermesinin ardından oyunu kullanacak. Peki, oy verirken kimlik gerekir mi, eski kimlikle oy kullanılır mı? İşte oy kullanmak için gerekli belgeler.