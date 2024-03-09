Kirli ortaklık deşifre oldu! Mansur Yavaş’tan DEM Parti ile iş birliği

Yerel seçimlerde 'Kent Uzlaşısı' adı altında yapılan ittifakta birçok il ve ilçede CHP ve DEM aday çıkarmama kararı aldı. Büyükşehirlerde ilçelerin bölüşüldüğü bu ittifakta Ankara'da da benzer bir yol izlendi. DEM Parti, Ankara'da Yenimahalle, Polatlı ve Bala ilçelerinde aday çıkarmadı. CHP'ye bırakılan ilçeler hakkında DEM'in Ankara Büyükşehir Belediyesi eş başkan adayı Öztürk Türkdoğan açıklamada bulundu.

