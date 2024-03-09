Giriş Tarihi: 09.03.2024 06:31
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
06:31
Kirli ortaklık deşifre oldu! Mansur Yavaş'tan DEM Parti ile iş birliği
Ankara'da yerel seçimler sürpriz bir ittifaka sahne oldu. Milliyetçi kimliğiyle öne çıkan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, PKK'nın siyasi uzantısı olarak kabul edilen DEM ile işbirliği yaptığı ortaya çıktı. DEM Parti, CHP lehine Yenimahalle, Polatlı ve Bala ilçelerinde adaylarını geri çekti. Mansur Yavaş'ın ülkücü geçmişiyle çelişen bu durum, CHP tabanında da eleştirilere neden oldu.