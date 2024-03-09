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Haberler Galeri Kirli ortaklık deşifre oldu! Mansur Yavaş'tan DEM Parti ile iş birliği
Giriş Tarihi: 09.03.2024 06:31 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 06:31

Kirli ortaklık deşifre oldu! Mansur Yavaş'tan DEM Parti ile iş birliği

Ankara'da yerel seçimler sürpriz bir ittifaka sahne oldu. Milliyetçi kimliğiyle öne çıkan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, PKK'nın siyasi uzantısı olarak kabul edilen DEM ile işbirliği yaptığı ortaya çıktı. DEM Parti, CHP lehine Yenimahalle, Polatlı ve Bala ilçelerinde adaylarını geri çekti. Mansur Yavaş'ın ülkücü geçmişiyle çelişen bu durum, CHP tabanında da eleştirilere neden oldu.

TOLGA ÖZLÜ
Kirli ortaklık deşifre oldu! Mansur Yavaş’tan DEM Parti ile iş birliği

Yerel seçimlerde 'Kent Uzlaşısı' adı altında yapılan ittifakta birçok il ve ilçede CHP ve DEM aday çıkarmama kararı aldı. Büyükşehirlerde ilçelerin bölüşüldüğü bu ittifakta Ankara'da da benzer bir yol izlendi. DEM Parti, Ankara'da Yenimahalle, Polatlı ve Bala ilçelerinde aday çıkarmadı. CHP'ye bırakılan ilçeler hakkında DEM'in Ankara Büyükşehir Belediyesi eş başkan adayı Öztürk Türkdoğan açıklamada bulundu.

Kirli ortaklık deşifre oldu! Mansur Yavaş’tan DEM Parti ile iş birliği

Aday çıkarmasalar da meclis üyeleri olduğunun altını çizen Türkdoğan, "Şu partiyi destekleyin diye bir tutumumuz yok. Ankara'da 5 yıl geçti. Durum çok farklı. Şu anda Ankara'nın solsosyalist seçeneği biziz. Ankara'daki kadınlara, solsosyalist, Türk, Kürt, LGBTİ ve kadınlara sesleniyoruz. Bize oy vermeliler" ifadelerini kullandı.

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Kirli ortaklık deşifre oldu! Mansur Yavaş’tan DEM Parti ile iş birliği

YAVAŞ'IN 'APO BEY' İFADESİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı canlı yayında büyük bir skandala imza atarak teröristbaşı Abdullah Öcalan için "Apo Bey" ifadesini kullanmıştı.

Kirli ortaklık deşifre oldu! Mansur Yavaş’tan DEM Parti ile iş birliği

İktidar koltuğuna oturabilmek için bir yandan terör örgütü güdümündeki DEM ile kol kola giren, bir yandan da trol ordusu ile milyonlarca vatandaşa algı operasyonları yapan Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni yeniden kazanabilmesi oldukça zor görünüyor. Yavaş'ın vukuatları bununla sınırlı değil.

Kirli ortaklık deşifre oldu! Mansur Yavaş’tan DEM Parti ile iş birliği

Cumhurbaşkanlığı seçimleri miting için gittiği Van'da bir kişinin kendisine Selahattin Demirtaş'ın hapisten çıkarılması isteklerine yönelik de, "İnşallah" demişti.

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