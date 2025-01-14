Giriş Tarihi: 14.01.2025 14:38
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025
14:39
'Kırmızı kart' çıkışı alay konusu olmuştu: Özgür Özel'den bir sürpriz daha: Bu da mobil muhalefet!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel son dönemde gafları ve ilginç çıkışlarıyla gündemde. Partisinin ve seçmeninin tepkisini çekse de sürpriz hamlelerinden vazgeçmeyen Özel'in 'kırmızı kart' çağrısı alay konusu olurken, bugün de CHP Genel Merkezi yeni bir uygulama daha başlattı. Genel Merkez, 1.5 milyon üyesine 'Kırmızı Kart Cepte' linki gönderdi. CHP'nin yeni uygulamasıyla yine alay edilirken vatandaşlar 'Bu da mobil muhalefet' yorumları yaptı.