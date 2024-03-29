Kızılcık Şerbeti 57. bölüm bekleniyor: "Köprü geçildi Pembe Hanım!" Kızılcık Şerbeti yeni bölüm canlı izle ekranı

Rüzgar'ın Nursema'ya olan duygularını fark etmesiyle Kıvılcım'a açılır. Rüzgâr ve Kıvılcım arasında geçen diyaloglara Umut'un şahit olması Nursema ve Umut aşkında yeni sorunlar yaşanacağının habercisidir. İşte bu soruların cevabı için Show Tv ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm canlı izle