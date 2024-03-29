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Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti 57. bölüm bekleniyor: "Köprü geçildi Pembe Hanım!" Kızılcık Şerbeti yeni bölüm canlı izle ekranı
Giriş Tarihi: 29.03.2024 18:08 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 18:18

Kızılcık Şerbeti 57. bölüm bekleniyor: "Köprü geçildi Pembe Hanım!" Kızılcık Şerbeti yeni bölüm canlı izle ekranı

Her Cuma günü Show Tv ekranlarında yayınlanan dizi Kızılcık Şerbeti bu akşam 57.bölümüyle ekranlara geliyor. Dizinin yeni bölümü için son bölüm izle araştırmaları yapılıyor. Başrollerinde Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ı buluşturan dizinin bu hafta yayınlanacak bölümünde Görkem ve Fatih'in düğünü olurken Doğa'nın hayatına yeni birinin girecektir. Pembe'nin merdivenlerden düşmesinin sorumlusu Alev mi olacak? Alev suçlanacak mı, Pembe Görkem düşmanlığı mı başlıyor? Yeni bölümde yaşanacaklar izleyiciler ekranları başına kilitledi. Peki Kızılcık Şerbeti dizisinde bu akşam neler olacak? İşte Show TV ile Kızılcık Şerbeti 57. bölüm son bölüm izle

Kızılcık Şerbeti 57. bölüm bekleniyor: Köprü geçildi Pembe Hanım! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm canlı izle ekranı

Rüzgar'ın Nursema'ya olan duygularını fark etmesiyle Kıvılcım'a açılır. Rüzgâr ve Kıvılcım arasında geçen diyaloglara Umut'un şahit olması Nursema ve Umut aşkında yeni sorunlar yaşanacağının habercisidir. İşte bu soruların cevabı için Show Tv ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm canlı izle

Kızılcık Şerbeti 57. bölüm bekleniyor: Köprü geçildi Pembe Hanım! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm canlı izle ekranı

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/canli-yayin

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Kızılcık Şerbeti 57. bölüm bekleniyor: Köprü geçildi Pembe Hanım! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm canlı izle ekranı

KIZILCIK ŞERBETİ 57. BÖLÜM ÖZETİ

Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz:

Alev'le itişmeleri sonucu merdivenlerden düşen Pembe'yi, Alev'in bilerek ittiğini Mustafa'dan duyan Abdullah, Alev ile ilişkisine son verir. Alev kendi evine döner. Oysa Mustafa, Nilay'ın dolduruşuna gelmiş ve annesine yardım etmek için bu yalanı söylemeye mecbur kalmıştır.

Kızılcık Şerbeti 57. bölüm bekleniyor: Köprü geçildi Pembe Hanım! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm canlı izle ekranı

Çimen yeni hayatında zorlanmakta, alışık olmadığı bir düzene ayak uydurmakta güçlük çekmektedir. Annesinin bu konuda taviz vermemesi de onu çok üzmektedir. Ömer ve Kıvılcım birlikte yaşamaya karar verirler, Kıvılcım, Ömer'in evine taşınır.

Kızılcık Şerbeti 57. bölüm bekleniyor: Köprü geçildi Pembe Hanım! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm canlı izle ekranı

Nursema'ya olan ilgisini Kıvılcım'a itiraf eden Rüzgar, bunun Umut tarafından duyulacağını hiç hesaba katmamıştır. Evlatlık verildiğine inanan Nilay konuyu çözmek için Doğa'yı da yanına alarak Giray'ın karşısına çıkar.

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