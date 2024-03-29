Kızılcık Şerbeti 57. bölüm bekleniyor: "Köprü geçildi Pembe Hanım!" Kızılcık Şerbeti yeni bölüm canlı izle ekranı

Giriş Tarihi: 29.03.2024 18:08
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
18:18
Her Cuma günü Show Tv ekranlarında yayınlanan dizi Kızılcık Şerbeti bu akşam 57.bölümüyle ekranlara geliyor. Dizinin yeni bölümü için son bölüm izle araştırmaları yapılıyor. Başrollerinde Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ı buluşturan dizinin bu hafta yayınlanacak bölümünde Görkem ve Fatih'in düğünü olurken Doğa'nın hayatına yeni birinin girecektir. Pembe'nin merdivenlerden düşmesinin sorumlusu Alev mi olacak? Alev suçlanacak mı, Pembe Görkem düşmanlığı mı başlıyor? Yeni bölümde yaşanacaklar izleyiciler ekranları başına kilitledi. Peki Kızılcık Şerbeti dizisinde bu akşam neler olacak? İşte Show TV ile Kızılcık Şerbeti 57. bölüm son bölüm izle