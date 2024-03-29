Kızılcık Şerbeti 58. bölüm fragmanı || "Ben Doğa değilim Pembe Hanım!" Kızılcık Şerbeti 58. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çimen yeni hayatında zorlanmakta, alışık olmadığı bir düzene ayak uydurmakta güçlük çekmektedir. Annesinin bu konuda taviz vermemesi de onu çok üzmektedir. Ömer ve Kıvılcım birlikte yaşamaya karar verirler, Kıvılcım, Ömer'in evine taşınır.