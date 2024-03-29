Giriş Tarihi: 29.03.2024 23:45
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
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Kızılcık Şerbeti 58. bölüm fragmanı || "Ben Doğa değilim Pembe Hanım!" Kızılcık Şerbeti 58. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Cuma günleri Show TV ekranlarında yayınlanan dizi bu akşam 52. bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölümü merak eden izleyiciler "Kızılcık Şerbeti fragman izle" araştırmalarına başladılar. Yeni bölümde Fatih ve Görkem'in düğünü bölüme damga vurdu. Doğa yeni bir aşka yelken açarken Alec ve Abdullah aşkı tamamen bitti. Görkem'in gerçek yüzünün ortaya çıkmasıyla yeni bölümde yaşananlar merak ediliyor. Peki gelecek bölümde neler olacak. İşte, Kızılcık Şerbeti 58. bölüm fragmanı izle ekranı