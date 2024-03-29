Giriş Tarihi: 29.03.2024 10:07
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
10:07
Kızılcık Şerbeti Giray kimdir? Kızılcık Şerbeti’nin Giray’ı Kaan Taşaner kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın yer aldığı diziye Kaan Taşaner dahil oldu. 57. bölümde izleyici karşısına çıkacak olan Taşaner, dram türdeki yapımda Giray karakterine hayat verecek. Doğa'nın karşısına çıkacak olan Giray'ın dizide nelere sebep olacağı merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti Giray kimdir? Kızılcık Şerbeti'nin Giray'ı Kaan Taşaner kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, Kaan Taşaner hayatı ve kariyeri hakkında detaylı bilgiler…