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Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti Giray kimdir? Kızılcık Şerbeti’nin Giray’ı Kaan Taşaner kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
Giriş Tarihi: 29.03.2024 10:07 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 10:07

Kızılcık Şerbeti Giray kimdir? Kızılcık Şerbeti’nin Giray’ı Kaan Taşaner kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın yer aldığı diziye Kaan Taşaner dahil oldu. 57. bölümde izleyici karşısına çıkacak olan Taşaner, dram türdeki yapımda Giray karakterine hayat verecek. Doğa'nın karşısına çıkacak olan Giray'ın dizide nelere sebep olacağı merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti Giray kimdir? Kızılcık Şerbeti'nin Giray'ı Kaan Taşaner kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, Kaan Taşaner hayatı ve kariyeri hakkında detaylı bilgiler…

Kızılcık Şerbeti Giray kimdir? Kızılcık Şerbeti’nin Giray’ı Kaan Taşaner kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti 57. bölüm ile ekranlara geliyor. Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman, Ahmet Mümtaz Taylan, Sibel Taşçıoğlu gibi isimleri buluşturan dizinin kadrosu genişliyor. Dram türdeki yapıma son olarak Kaan Taşaner dahil oldu. Taşaner, Giray karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Bu noktada ''Kızılcık Şerbeti Giray kimdir?'' sorusu yanıt aramaya başladı. Peki, Kaan Taşaner kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, Kızılcık Şerbeti'nin Giray'ı Kaan Taşaner hayatı hakkında merak edilenler…

Kızılcık Şerbeti Giray kimdir? Kızılcık Şerbeti’nin Giray’ı Kaan Taşaner kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM İLE EKRANLARDA!

Yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği Show TV'nin Gold Film imzalı Kızılcık Şerbeti dizisi, 29 Mart Cuma akşamı 57. Bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı'nın paylaştığı dram türdeki dizinin kadrosuna yeni bir isim katıldı.

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Kızılcık Şerbeti Giray kimdir? Kızılcık Şerbeti’nin Giray’ı Kaan Taşaner kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

KIZILCIK ŞERBETİ GİRAY KİMDİR?

Senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı, yönetmenliğini Ketche'nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna son olarak Kaan Taşaner dahil oldu.

Yeni bölümden itibaren izleyici karşısına çıkacak olan Taşaner, dizide ünlü bir ilaç şirketinin patronu olan Giray karakterine hayat verecek.

Giray, önce Nilay'ın şüphesi nedeniyle daha sonra ise okuduğu okulda Sıla Türkoğlu'nun hayat verdiği Doğa'nın karşısına çıkacak.

Kızılcık Şerbeti Giray kimdir? Kızılcık Şerbeti’nin Giray’ı Kaan Taşaner kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

KAAN TAŞANER KİMDİR?

23 Nisan 1979 tarihinde Antalya'ya dünyaya gelen Kaan Taşaner, Konya S.Ü. Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı mezunudur. Oyunculuğa ilk adımını, Karanlıkta İlk Işık Kubilay adlı tiyatro oyunuyla atan Taşaner, ardından 2004 yılına kadar çeşitli oyunlarda sahne aldı.

Televizyondaki ilk rolünü Büyük Buluşma adlı televizyon dizisinde canlandırdı. Takip eden yıllarda televizyon ve tiyatroya birlikte devam etti. 2010-2012 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide "Erdoğan Yaşaran" rolünü kabul etti ve bu sayede adını ilk kez sürekli bir projede duyurmuş oldu.

Kızılcık Şerbeti Giray kimdir? Kızılcık Şerbeti’nin Giray’ı Kaan Taşaner kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

2012 yılında Kanal D sitesinde yapılan bir ankette 2. En İyi Erkek Oyuncu seçilen Kaan Taşaner, Kuzey Güney adlı TV dizisinde Şeref Komiser rolünü canlandırdı.

2014 yılının Aralık ayında TRT 1'de yayımlanmaya başlayan Diriliş Ertuğrul dizisinde "Gündoğdu" karakterini canlandıran Taşaner, senaryo gereği diziden ayrıldı. Daha sonra 2016 yılında atv'de yayımlanan Rengarenk adlı dizide oynadı.

Oyuncu aynı zamanda tiyatro sanatçısı Sacide Taşaner'in oğludur.

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