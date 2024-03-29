Kızılcık Şerbeti Giray kimdir? Kızılcık Şerbeti’nin Giray’ı Kaan Taşaner kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

KAAN TAŞANER KİMDİR?

23 Nisan 1979 tarihinde Antalya'ya dünyaya gelen Kaan Taşaner, Konya S.Ü. Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı mezunudur. Oyunculuğa ilk adımını, Karanlıkta İlk Işık Kubilay adlı tiyatro oyunuyla atan Taşaner, ardından 2004 yılına kadar çeşitli oyunlarda sahne aldı.

Televizyondaki ilk rolünü Büyük Buluşma adlı televizyon dizisinde canlandırdı. Takip eden yıllarda televizyon ve tiyatroya birlikte devam etti. 2010-2012 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide "Erdoğan Yaşaran" rolünü kabul etti ve bu sayede adını ilk kez sürekli bir projede duyurmuş oldu.