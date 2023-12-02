Giriş Tarihi: 02.12.2023 06:28
Güncelleme Tarihi: 02.12.2023
06:32
KKTC’de Yahudi yerleşimci tehlikesi! Adanın kuzeyinde yeni israil mi kuruluyor? 25 bin dönüm arazi aldılar
SABAH, Rusya- Ukrayna savaşı, ardından İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliam sonrası KKTC'yi adeta mesken tutan Yahudi yerleşimcileri mercek altına aldı. Başta İran olmak üzere İngiltere, Rusya, Ukrayna, Polonya ve İsrail'den on binlerce Yahudi, KKTC'de dev araziler aldığı ortaya çıktı. Sahibi İsrailli 2 bine yakın şirketin olduğu KKTC'deki 380 binlik nüfusun 35 bininin Yahudilerden oluştuğu öğrenilirken şimdiden 25 bin dönüm araziye sahip durumdalar. KKTC'li yerliler, Kıbrıs'ın kuzeyinde on binlerce dönüm arazi ile dev binalar, İsrail'le ilişkili aracılar tarafından satın alınıyor. İsrail, KKTC'yi Filistin modeli uygulayarak ele geçiriyor" iddiasında bulunuyorlar.