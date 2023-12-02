KKTC’de Yahudi yerleşimci tehlikesi! Adanın kuzeyinde yeni israil mi kuruluyor? 25 bin dönüm arazi aldılar

İŞTE KKTC'DE YAHUDİLERİN ARAZİ VE İNŞAAT GERÇEĞİ!

SABAH'ın KKTC'de yaptığı araştırmalar devam ediyor. Bir çok ülkeden gelen Yahudilerin adanın kuzeyine yerleşmesi ve aldıkları araziler ile dev inşaat yapılaşması gerçeği ortaya çıkıyor. Aralarında Türkiye ve KKTC ile İsrail vatandaşı olan, ultra zengin Yahudi işadamlarının, kanunlarda ki eksikliklerden faydalandıkları ifade ediliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, Yahudilerin ilgisinin perde arkası her geçen gün aralanıyor.