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Haberler Galeri KKTC’de Yahudi yerleşimci tehlikesi! Adanın kuzeyinde yeni israil mi kuruluyor? 25 bin dönüm arazi aldılar
Giriş Tarihi: 02.12.2023 06:28 Güncelleme Tarihi: 02.12.2023 06:32

KKTC’de Yahudi yerleşimci tehlikesi! Adanın kuzeyinde yeni israil mi kuruluyor? 25 bin dönüm arazi aldılar

SABAH, Rusya- Ukrayna savaşı, ardından İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliam sonrası KKTC'yi adeta mesken tutan Yahudi yerleşimcileri mercek altına aldı. Başta İran olmak üzere İngiltere, Rusya, Ukrayna, Polonya ve İsrail'den on binlerce Yahudi, KKTC'de dev araziler aldığı ortaya çıktı. Sahibi İsrailli 2 bine yakın şirketin olduğu KKTC'deki 380 binlik nüfusun 35 bininin Yahudilerden oluştuğu öğrenilirken şimdiden 25 bin dönüm araziye sahip durumdalar. KKTC'li yerliler, Kıbrıs'ın kuzeyinde on binlerce dönüm arazi ile dev binalar, İsrail'le ilişkili aracılar tarafından satın alınıyor. İsrail, KKTC'yi Filistin modeli uygulayarak ele geçiriyor" iddiasında bulunuyorlar.

ABDURRAHMAN ŞİMŞEK
KKTC’de Yahudi yerleşimci tehlikesi! Adanın kuzeyinde yeni israil mi kuruluyor? 25 bin dönüm arazi aldılar

Rusya ve Ukrayna Savaşının ardından İsrail ile Hamas çatışması, gözleri yeniden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Yahudilere çevirdi. KKTC'de son 5 yıl içerisinde inşaat sektörüne, başta Yahudiler olmak üzere, yabancıların ilgisinin hızla arttığı biliniyor. Her milletten Yahudilerin son bir yıldan beri KKTC'ye göç ederek, her alanda güçlendiği ortaya çıktı. Ayrıca İsrail ile Hamas arasında yaşanan Gazze savaşıyla birlikte, "Yahudiler, KKTC'nin kuzeyinde bulunan stratejik yerlerden, büyük ölçekli araziler ve dev binalar satın alıyor" iddiaları tekrar gündeme geldi.

KKTC’de Yahudi yerleşimci tehlikesi! Adanın kuzeyinde yeni israil mi kuruluyor? 25 bin dönüm arazi aldılar

KUZEYDE SİYONİST YAPILANMA
Bu iddiaların devamında ise, KKTC'de başta İranlılar olmak üzere, İngiltere, Rusya, Ukrayna, Polonya ve İsrail'den on binlerce Yahudi'nin siyonist bir yatırım yaptığı anlaşıldı. KKTC'deki 380 binlik nüfusun 35 bininin Yahudilerden oluştuğunu vurgulayan gözlemciler "Kıbrıs'ın kuzeyinde on binlerce dönüm arazi İsrail'le ilişkili aracılar tarafından satın alınıyor. İsrail, KKTC'yi adeta Filistin modeli uygulayarak yavaş yavaş ele geçiriyor. İddiaları öne sürülüyor.

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KKTC’de Yahudi yerleşimci tehlikesi! Adanın kuzeyinde yeni israil mi kuruluyor? 25 bin dönüm arazi aldılar

İSRAİLLİLER HER ALANDA 2 BİN ŞİRKET KURDU!
KKTC'deki 380 binlik nüfusun 35 bininin Yahudilerden oluştuğunu vurgulayan güvenlik kaynakları iddia sahipleri, "Buraya savaşları bahane eden Yahudiler, her alanda şirketlere kuruyorlar. KKTC'de tam 2 bin İsrail şirketi olduğu tespit edilmiş. Bu kadar İsrail şirketinin kurulma amacı ne? İskele İlçesi başta olmak üzere, birçok ülkeden gelen zengin Yahudiler, adanın kuzey ucundan Tel Aviv'i gören yerlerde toplanıyor. Perde arkasında başta İsraillilerle beraber, binlerce siyonist Yahudilerin toprak satın alması söz konusu. Adanın kuzeyinde adeta yeni İsrail mi kuruluyor?" şeklinde konuşuyor.

KKTC’de Yahudi yerleşimci tehlikesi! Adanın kuzeyinde yeni israil mi kuruluyor? 25 bin dönüm arazi aldılar

SABAH O İDDİALARI YERİNDE ARAŞTIRDI!
SABAH, KKTC'nin özellikle kuzey bölgesinde Yahudilerin yerleşmesi, satılan araziler ile yeni dev blokların yapılarak avukatlar aracılığı satın alınmasını bizzat yerinde araştırdı. SABAH Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, KKTC'ye giderek Yahudilerin yoğun olarak bulunduğu ve yaşadığı yerlere giderek incelemeler yaptı. İncelemelerde KKTC'de yabancılara satılan toprakların kime ait olduğu ve kimlerin toprak sattığı konusunda yoğun şikayetler bulunuyor.

KKTC’de Yahudi yerleşimci tehlikesi! Adanın kuzeyinde yeni israil mi kuruluyor? 25 bin dönüm arazi aldılar

İŞTE KKTC'DE YAHUDİLERİN ARAZİ VE İNŞAAT GERÇEĞİ!
SABAH'ın KKTC'de yaptığı araştırmalar devam ediyor. Bir çok ülkeden gelen Yahudilerin adanın kuzeyine yerleşmesi ve aldıkları araziler ile dev inşaat yapılaşması gerçeği ortaya çıkıyor. Aralarında Türkiye ve KKTC ile İsrail vatandaşı olan, ultra zengin Yahudi işadamlarının, kanunlarda ki eksikliklerden faydalandıkları ifade ediliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, Yahudilerin ilgisinin perde arkası her geçen gün aralanıyor.

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