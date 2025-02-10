Giriş Tarihi: 10.02.2025 06:19
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025
06:19
KKTC'nin bağımsızlık simgesi açılışa hazır! "Bu eser Doğu Akdeniz'deki bağımsız Türk dünyasının mührüdür"
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) bağımsız bir devlet olarak tanınması için 1974 yılından bu yana uluslararası alanda mücadele veren Türkiye, Bağımsız KKTC Devleti'nin simgesi olacak dev bir eseri hayata geçirdi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Lefkoşa'daki Metehan sınır kapısının yanı başındaki 640 bin metrekare alana inşa edilen KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, Parlamento Binası ve Millet Bahçesi açılışa hazır hale getirildi. Kısa bir süre sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı yapılacak yerleşkenin inşasında Osmanlı çinisi, Marmara mermeri ve Kıbrıs taşı özel olarak kullanıldı.