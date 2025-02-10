KKTC'nin bağımsızlık simgesi açılışa hazır! "Bu eser Doğu Akdeniz'deki bağımsız Türk dünyasının mührüdür"

OSMANLI ÇİNİSİ MARMARA MERMERİ VE KIBRIS TAŞI KULLANILDI

Yerleşkenin yapımında özel detaylar da çalışıldı. Dünyada başka bir yerde kullanılmayan bu yerleşkeye özgü madeni KKTC'de bulunan Kıbrıs Taşı proje için özel olarak üretildi. Yerleşkenin tüm cephesi Kıbrıs taşından örüldü. Bunun yanında yerleşkenin dış cephesinde mavi Osmanlı Çinisi ve Köşelerde ise Marmara Mermeri Kullanıldı. Mühendisler tarafından özel olarak tasarlanan Cumhuriyet aksı ile de yerleşke ile Beşparmak Dağları'nda bulunan KKTC Bayrağı aynı hizaya getirildi.