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Haberler Galeri KKTC'nin bağımsızlık simgesi açılışa hazır! "Bu eser Doğu Akdeniz'deki bağımsız Türk dünyasının mührüdür"
Giriş Tarihi: 10.02.2025 06:19 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 06:19

KKTC'nin bağımsızlık simgesi açılışa hazır! "Bu eser Doğu Akdeniz'deki bağımsız Türk dünyasının mührüdür"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) bağımsız bir devlet olarak tanınması için 1974 yılından bu yana uluslararası alanda mücadele veren Türkiye, Bağımsız KKTC Devleti'nin simgesi olacak dev bir eseri hayata geçirdi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Lefkoşa'daki Metehan sınır kapısının yanı başındaki 640 bin metrekare alana inşa edilen KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, Parlamento Binası ve Millet Bahçesi açılışa hazır hale getirildi. Kısa bir süre sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı yapılacak yerleşkenin inşasında Osmanlı çinisi, Marmara mermeri ve Kıbrıs taşı özel olarak kullanıldı.

YUSUF ÖZDEMİR
ERDOĞAN YAPIK
KKTC’nin bağımsızlık simgesi açılışa hazır! Bu eser Doğu Akdeniz’deki bağımsız Türk dünyasının mührüdür

Açılış için son hazırlıkların yapıldığı Yerleşkeye ilişkin SABAH'a konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Bu yerleşke, Bağımsız KKTC'nin dünyaya mesajıdır. Doğu Akdeniz'deki bağımsız Türk dünyasının mührüdür. Bütün Türk dünyasının en güneydeki Türk Devleti olan KKTC'nin simgesidir. Harika bir eser ortaya çıktı.

KKTC’nin bağımsızlık simgesi açılışa hazır! Bu eser Doğu Akdeniz’deki bağımsız Türk dünyasının mührüdür

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a, TOKİ'ye, yüklenici firmaya, mimar, mühendisler ve tüm işçilere şahsım ve halkım adına teşekkür ederim" dedi. SABAH muhabirleri açılış için gün sayan KKTC'nin bağımsızlığının nişanelerinden biri olan projeyi yerinde inceledi:

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KKTC’nin bağımsızlık simgesi açılışa hazır! Bu eser Doğu Akdeniz’deki bağımsız Türk dünyasının mührüdür

2022'DE YAPIMINA BAŞLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ Başkanlığı tarafından 2022 yılında ihale edilen projenin aynı yıl yapımına başlandı. 187 bin 47 metrekaresi yerleşke alanı, 452 bin 428 metrekaresi millet bahçesi olmak üzere toplamda 640 bin metrekare bir alana inşa edilen KKTC Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Parlamento Binası ve Millet Bahçesi 2025 yılı Ocak ayı itibariyle tamamlandı.

KKTC’nin bağımsızlık simgesi açılışa hazır! Bu eser Doğu Akdeniz’deki bağımsız Türk dünyasının mührüdür

ÇOK AMAÇLI BİR YERLEŞKE

İçerisinde makam odaları, konferans salonları, kabul resepsiyonları, genel kurul salonu, toplantı odaları, kütüphaneler, yemek salonları ve otoparkların yer aldığı Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ve Parlamento binası çok amaçlı hizmet verecek şekilde inşa edildi. Yerleşke kapsamında inşa edilen 452 bin 428 metrekare büyüklüğündeki millet bahçesinde ise 2 bin 250 kişilik bir camii, sosyal yapılar, kafeteryalar, etkinlik ve spor alanları yapıldı. Millet Bahçesi'ne özel olarak getirilen binlerce ağaç dikildi.

KKTC’nin bağımsızlık simgesi açılışa hazır! Bu eser Doğu Akdeniz’deki bağımsız Türk dünyasının mührüdür

OSMANLI ÇİNİSİ MARMARA MERMERİ VE KIBRIS TAŞI KULLANILDI

Yerleşkenin yapımında özel detaylar da çalışıldı. Dünyada başka bir yerde kullanılmayan bu yerleşkeye özgü madeni KKTC'de bulunan Kıbrıs Taşı proje için özel olarak üretildi. Yerleşkenin tüm cephesi Kıbrıs taşından örüldü. Bunun yanında yerleşkenin dış cephesinde mavi Osmanlı Çinisi ve Köşelerde ise Marmara Mermeri Kullanıldı. Mühendisler tarafından özel olarak tasarlanan Cumhuriyet aksı ile de yerleşke ile Beşparmak Dağları'nda bulunan KKTC Bayrağı aynı hizaya getirildi.

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