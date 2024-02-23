Giriş Tarihi: 23.02.2024 00:22
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
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Kritik atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! MASAK, TPAO, Sinema Genel Müdürlüğü...
Resmi Gazete'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kritik atama kararları yayımlandı. Adalet Bakanlığı, TPAO Genel Müdürlüğü, Kültür Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, MASAK ve Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nün de aralarında bulunduğu kurumlara önemli atamalar gerçekleşti. İşte Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları...