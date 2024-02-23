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Haberler Galeri Kritik atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! MASAK, TPAO, Sinema Genel Müdürlüğü...
Giriş Tarihi: 23.02.2024 00:22 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 00:35

Kritik atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! MASAK, TPAO, Sinema Genel Müdürlüğü...

Resmi Gazete'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kritik atama kararları yayımlandı. Adalet Bakanlığı, TPAO Genel Müdürlüğü, Kültür Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, MASAK ve Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nün de aralarında bulunduğu kurumlara önemli atamalar gerçekleşti. İşte Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları...

Kritik atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı! MASAK, TPAO, Sinema Genel Müdürlüğü...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla kritik atamalar gerçekleşti. TPAO Genel Müdürlüğü'ne Ahmet Türkoğlu, Kültür ve Turizm BakanlığıSinema Genel Müdürlüğü'ne Birol Güven, MASAK Başkanlığı'na Hasan Kaymak, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na Hurşit Yıldırım, Milli Piyango Genel İdaresi Müdürlüğü'ne Ekrem Candan, TCDD Genel Müdürlüğüne Veysi Kurt atandı.

Kritik atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı! MASAK, TPAO, Sinema Genel Müdürlüğü...

İşte o atama kararları...

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Kritik atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı! MASAK, TPAO, Sinema Genel Müdürlüğü...
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Kritik atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı! MASAK, TPAO, Sinema Genel Müdürlüğü...
Kritik atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı! MASAK, TPAO, Sinema Genel Müdürlüğü...
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