Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bugün var mı yok mu? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm ne zaman, neden yok?

Giriş Tarihi: 08.04.2024 19:14
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
19:14
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm ne zaman dizinin sıkı takipçileri tarafından merak ediliyor. Pazartesi günleri ekrana gelen yapımın 20. bölümü için nefesler tutuldu. Uğur Güneş, Dilin Döğer ve Mehmet Ali Nuroğlu'nu başrolde buluşturan diziyle ilgili " Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu hafta yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman?" sorgulamaları başladı. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bugün var mı yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte yanıtı.