Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bugün var mı yok mu? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm ne zaman, neden yok?

Her hafta pazartesi akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi 20. bölümü ile ekrana gelecek. 8 Nisan 2024 TRT 1 yayın akışı yer alan bilgiye göre dizinin yayın saatinde yerli film ekrana gelecek. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm bu hafta var mı yok mu bu noktada merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu hafta var mı yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar.