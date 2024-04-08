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Haberler Galeri Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bugün var mı yok mu? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm ne zaman, neden yok?
Giriş Tarihi: 08.04.2024 19:14 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 19:14

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bugün var mı yok mu? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm ne zaman, neden yok?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm ne zaman dizinin sıkı takipçileri tarafından merak ediliyor. Pazartesi günleri ekrana gelen yapımın 20. bölümü için nefesler tutuldu. Uğur Güneş, Dilin Döğer ve Mehmet Ali Nuroğlu'nu başrolde buluşturan diziyle ilgili " Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu hafta yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman?" sorgulamaları başladı. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bugün var mı yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte yanıtı.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bugün var mı yok mu? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm ne zaman, neden yok?

Her hafta pazartesi akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi 20. bölümü ile ekrana gelecek. 8 Nisan 2024 TRT 1 yayın akışı yer alan bilgiye göre dizinin yayın saatinde yerli film ekrana gelecek. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm bu hafta var mı yok mu bu noktada merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu hafta var mı yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bugün var mı yok mu? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm ne zaman, neden yok?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Her hafta pazartesi akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyub dizisinin 20. bölüm tarihi merak ediliyor.

Buna göre; Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölümüyle 8 Nisan 2024 Pazartesi yayın akışına göre bu hafta ekranlara gelmeyecek.

Dizinin yeni bölümünün 15 Nisan 2024 Pazartesi akşamı yayınlanacak.

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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bugün var mı yok mu? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm ne zaman, neden yok?

TRT1 8 NİSAN PAZARTESİ KANAL YAYIN AKIŞI

06:00 Benim Adım Melek

09:00 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Kod Adı Kırlangıç

17:00 Lingo Türkiye

18:15 Ramazan Sevinci

19:50 Ana Haber

20:20 İddiaların Aksine

20:25 Çağrı

23:45 Kara Ağaç Destanı

03:20 Sahur Bereketi

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bugün var mı yok mu? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm ne zaman, neden yok?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Selahaddin, en başından beri hayatta olduğuna inandığı Sultan Nureddin'i bulmuş ve onu kurtardıktan sonra Zengi Devletinin içine düştüğü kaosu fırsat bilip Şam'ı ele geçirmek için haçlı ordusuyla harekete geçen Viktorya'nın önüne korkusuzca çıkmıştır. Büyük bir haçlı ordusunun ortasında kalan Selahaddin ve Sultan Nureddin onların karşısında korkusuzca direnirken Ömer Mella'nın gelişiyle bütün kozlar Selahaddinlere geçer. Ömer Mella ve Selahaddin'in önceden kurdukları plan onları bu ölüm çemberinden kurtarırken Viktorya adeta çılgına döner. Bir kez daha kaybetmiştir.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bugün var mı yok mu? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm ne zaman, neden yok?

Nureddin'in yokluğunda ipleri eline geçiren ve sultanlığını ilan eden Mevdud, ona karşı gelen Melike Hatun başta olmak üzere Şirkuh ve İsfahani için hüküm verir. Melike saraydan sürülecek Şirkuh ve İsfahani de idam edilecektir. İdam gerçekleşeceği an Sultan Nureddin'in saraya dönüşü şok etkisi yaratır. Sultan Nureddin yokluğunda kargaşaya sebep olan ve devleti zor duruma sokan Mevdud ve Melike'den çok sert bir şekilde hesap sorar.

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