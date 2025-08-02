Giriş Tarihi: 02.08.2025 12:40
Güncelleme Tarihi: 02.08.2025
12:42
Kültür Yolu Festivali'nin yeni durağı: Nevşehir! Kapadokya 400 etkinlik ile sanata doyacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yedi bölgesinde, yirmi şehirde gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin en büyüleyici duraklarından biri olan Nevşehir, dokuz gün boyunca kültür, sanat ve tarih dolu etkinliklerle adeta bir açık hava sahnesine dönüşüyor. Peribacalarıyla büyüleyen, mistik atmosferiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakan Kapadokya'nın kalbi Nevşehir, bu yıl üçüncü kez Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yaparak, kadim mirasını çağdaş sanatla buluşturuyor.