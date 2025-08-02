Kültür Yolu Festivali’nin yeni durağı: Nevşehir! Kapadokya 400 etkinlik ile sanata doyacak

"Kapadokya, benzersiz tarihi ve doğal dokusuyla olduğu kadar, yerel ürünlere ve köklü Anadolu mutfağına dayanan güçlü gastronomisiyle de dikkat çekmektedir. MICHELIN Rehberi'nin yeni seçkisine dahil edilmesiyle birlikte, bu özel bölgemiz gastronomideki iddiasını artık uluslararası arenaya taşımıştır. Kapadokya'nın bundan böyle yalnızca bir tarih ve doğa harikası değil, aynı zamanda seçkin bir gastronomi destinasyonu olarak anılacak olması bizler için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağıdır."