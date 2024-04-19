Giriş Tarihi: 19.04.2024 17:05
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
17:05
Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek 2024? Kurban Bayramı tatili kaç gün, hafta sonuyla birleşiyor mu?
Ramazan Bayramı geride kalırken gözler diğer dini bayram olan Kurban Bayramı'na çevrildi. Bu yıl haziran ayının son günlerine doğru başlayacak olan Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı yaz planı yapmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor, kaç gün tatil olacak, hafta sonuyla birleşiyor mu? İşte, Diyanet dini günler takvimine göre Kurban Bayramı tarihleri…