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Giriş Tarihi: 19.04.2024 17:05 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 17:05

Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek 2024? Kurban Bayramı tatili kaç gün, hafta sonuyla birleşiyor mu?

Ramazan Bayramı geride kalırken gözler diğer dini bayram olan Kurban Bayramı'na çevrildi. Bu yıl haziran ayının son günlerine doğru başlayacak olan Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı yaz planı yapmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor, kaç gün tatil olacak, hafta sonuyla birleşiyor mu? İşte, Diyanet dini günler takvimine göre Kurban Bayramı tarihleri…

Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek 2024? Kurban Bayramı tatili kaç gün, hafta sonuyla birleşiyor mu?

Dini vazifelerini yerine getirmek isteyen müslümanlar için Diyanet dini günler takvimiyle birlikte Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. İslam dünyası "Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihte" sorularına yanıt arıyor. En uzun resmi tatil olarak bilinen Kurban Bayramı'nda tatil planları yapılıyor. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak, kaç gün olacak? İşte detaylar.

Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek 2024? Kurban Bayramı tatili kaç gün, hafta sonuyla birleşiyor mu?

KURBAN BAYRAMI 2024 NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2023 dini günler takvimi sonrasında Kurban Bayramı'nın ne zaman ve hangi güne denk geldiği belli oldu. Buna göre; Kurban Bayramı 16-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek.

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Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek 2024? Kurban Bayramı tatili kaç gün, hafta sonuyla birleşiyor mu?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

15 Haziran Cumartesi günü Kurban Bayramı arifesi kabul edilirken, 4 gün sürecek olan bayram, 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.

Kurban Bayramı Arifesi- 15 Haziran Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün - 16 Haziran Pazar

Kurban Bayramı 2.Gün- 17 Haziran Pazartesi

Kurban Bayramı 3.Gün- 18 Haziran Salı

Kurban Bayramı 4. Gün- 19 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek 2024? Kurban Bayramı tatili kaç gün, hafta sonuyla birleşiyor mu?

KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a (c.c.) yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Kurban Bayramı'nda kesilen kurbana "udhiyye", hacda kesilen kurbana ise "hedy" denir.

Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek 2024? Kurban Bayramı tatili kaç gün, hafta sonuyla birleşiyor mu?

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, İlâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenâb-ı Hakka yaklaşmakta, hem de maddî durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır. Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir Müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

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