Giriş Tarihi: 18.02.2025 06:24
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
06:27
Küresel tetikçi The Economist’ten yine kirli propaganda! Başkan Erdoğan ve Türkiye'ye yine itibar suikastı
Küresel kaos tetikçisi The Economist'ten yine kirli propaganda. "Operasyonel yayın" olarak dikkati çeken dergi, yalan ve iftiralarla dolu haberinde Başkan Erdoğan ile Türkiye'yi hedef alarak yine itibar suikastına kalkıştı. The Economist'teki sipariş yazının içeriği ile TÜSİAD'ın sözlerinin örtüşmesi sürpriz değil. SABAH Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, The Economist'in kirli algı operasyonunu ve arkasında yatan nedenleri anlatan bir yazı kaleme aldı. İşte Müderrisoğlu'nun o yazısı...