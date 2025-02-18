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Haberler Galeri Küresel tetikçi The Economist’ten yine kirli propaganda! Başkan Erdoğan ve Türkiye'ye yine itibar suikastı
Giriş Tarihi: 18.02.2025 06:24 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 06:27

Küresel tetikçi The Economist’ten yine kirli propaganda! Başkan Erdoğan ve Türkiye'ye yine itibar suikastı

Küresel kaos tetikçisi The Economist'ten yine kirli propaganda. "Operasyonel yayın" olarak dikkati çeken dergi, yalan ve iftiralarla dolu haberinde Başkan Erdoğan ile Türkiye'yi hedef alarak yine itibar suikastına kalkıştı. The Economist'teki sipariş yazının içeriği ile TÜSİAD'ın sözlerinin örtüşmesi sürpriz değil. SABAH Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, The Economist'in kirli algı operasyonunu ve arkasında yatan nedenleri anlatan bir yazı kaleme aldı. İşte Müderrisoğlu'nun o yazısı...

OKAN MÜDERRİSOĞLU
Küresel tetikçi The Economist’ten yine kirli propaganda! Başkan Erdoğan ve Türkiye’ye yine itibar suikastı

Bu, "Hak ile batılın mücadelesi!" Ve "Huylu huyundan vazgeçmez" atasözünün mutlak karşılığı. Neden? Çünkü "Mikser" gibi hareket ediyor, ortalığı karıştırmaya çalışıyor, kesintisiz algı operasyonu yapıyor, bilhassa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a itibar suikasti düzenlemekten vazgeçmiyor. "Türkiye" deyince akıllarına bir isim, bir de özel olarak ürettikleri o karanlık kavram geliyor… "Tayyip Erdoğan" ve "Diktatör/lük!"

Küresel tetikçi The Economist’ten yine kirli propaganda! Başkan Erdoğan ve Türkiye’ye yine itibar suikastı

Bakınız, resmi adı "The Economist" olan Londra merkezli bu yayın organı, "The Economixer" veya "The Ekonomix" (Karıştırıcı/Karışık) tanımını fazlasıyla hak ediyor. İlk bakışta İngiltere merkezli görünse de özünde İstanbul'daki elemanlarına (!) sipariş ettikleri "no name" (isimsiz) yayınladıkları patolojik makaleler üzerinden açık çarpıtmalar, çoğu kez yanlışlar, yer yer yalanlarla ilerliyorlar. Tek taraflı değerlendirmelere ağırlık verip Türkiye, Erdoğan ve AK Parti muhaliflerini, hatta düşmanlarını referans alıyorlar.

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Küresel tetikçi The Economist’ten yine kirli propaganda! Başkan Erdoğan ve Türkiye’ye yine itibar suikastı

Önce bir resim çiziyorlar, sonra Türkiye aparatları ile içini doldurup bir güzel boyuyorlar. Mutlaka zaman ayarlı faaliyetler yürütüyor, iç müttefiklerini tahkim edecek özel dosyalarla onları destekliyorlar. "Medya ve ifade özgürlüğünü" istismar örneği sergiliyor, en küçük tepki ve karşı eleştiride ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Sonra, "Bakın demiştik. Türkiye diktatörlüğe kayıyor. Demokrasisi geriye gidiyor" diye kendi kendini doğrulayan kehanetlere (!) imza atıyorlar.

Küresel tetikçi The Economist’ten yine kirli propaganda! Başkan Erdoğan ve Türkiye’ye yine itibar suikastı

The Economist'in son sayısı yine "operasyonel yayın" olarak dikkati çekti. Aslında "Bunu hep yapıyorlar ve belli ki yapmaya da devam edecekler!" Türkiye ne zaman kritik bir siyasal kavşağa girse, sahneye çıkıyorlar. Türkiye ne zaman bölgesel ve küresel gündemde yer tutsa, rahatsız oluyorlar. Türkiye'nin yıldızının parladığı anlar ve alanlar bu organize yapının uykularını kaçırıyor. Huzursuzlukları arttıkça başlıyorlar taciz atışına! Ama ne atış! Ne kadar uydurulmuş argüman varsa dört elle sarılıyorlar. Türk hukuk sistemini, yargı mensuplarını hedef alıyor veya Kürt kökenli siyasetçileri şahsi emelleri için mezeye dönüştürmekten çekinmiyorlar.

Küresel tetikçi The Economist’ten yine kirli propaganda! Başkan Erdoğan ve Türkiye’ye yine itibar suikastı

"Dı Ekonomist'in" (The Economist) 13 Şubat 2025 tarihli nüshası, beyaz sayfaları kirleten satırlarla doldurulmuştu. "Türkiye'de yeni bir baskı ortamı giderek sertleşiyor/muş!" Ne imiş? "Erdoğan, sanatçıları ve gazetecileri sindirmeye çalışıyor, böylece kimsenin İmamoğlu'nu desteklemeye cesaret etmemesini umuyormuş!" "Kürt partisinden demokratik yollarla seçilen belediye başkanları kararname ile görevden alınıyormuş!" Peki, işin arka planı ve gerçekleri var mı o yazıda? Yok tabii...

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