Küresel tetikçi The Economist’ten yine kirli propaganda! Başkan Erdoğan ve Türkiye’ye yine itibar suikastı

The Economist'in son sayısı yine "operasyonel yayın" olarak dikkati çekti. Aslında "Bunu hep yapıyorlar ve belli ki yapmaya da devam edecekler!" Türkiye ne zaman kritik bir siyasal kavşağa girse, sahneye çıkıyorlar. Türkiye ne zaman bölgesel ve küresel gündemde yer tutsa, rahatsız oluyorlar. Türkiye'nin yıldızının parladığı anlar ve alanlar bu organize yapının uykularını kaçırıyor. Huzursuzlukları arttıkça başlıyorlar taciz atışına! Ama ne atış! Ne kadar uydurulmuş argüman varsa dört elle sarılıyorlar. Türk hukuk sistemini, yargı mensuplarını hedef alıyor veya Kürt kökenli siyasetçileri şahsi emelleri için mezeye dönüştürmekten çekinmiyorlar.



