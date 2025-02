Küresel tetikçi The Economist’ten yine kirli propaganda! Başkan Erdoğan ve Türkiye’ye yine itibar suikastı

Bakınız, resmi adı "The Economist" olan Londra merkezli bu yayın organı, "The Economixer" veya "The Ekonomix" (Karıştırıcı/Karışık) tanımını fazlasıyla hak ediyor. İlk bakışta İngiltere merkezli görünse de özünde İstanbul'daki elemanlarına (!) sipariş ettikleri "no name" (isimsiz) yayınladıkları patolojik makaleler üzerinden açık çarpıtmalar, çoğu kez yanlışlar, yer yer yalanlarla ilerliyorlar. Tek taraflı değerlendirmelere ağırlık verip Türkiye, Erdoğan ve AK Parti muhaliflerini, hatta düşmanlarını referans alıyorlar.