Kurtulmuş’tan Nasrallah’ın öldürüldüğü saldırıya ilişkin açıklama: Uluslararası güvenlik sisteminin çöktüğünün en acı acı göstergesi

"BÖLGEDEKİ KIRILGAN DENGE DAHA DA TEHLİKEDE"

Bu tür suikastların uluslararası hukuku yerle bir ettiğini ve bölgedeki kırılgan dengeyi daha da tehlikeye attığını görmezden gelip Netanyahu ve çetesini desteklemeye devam edenlerin de bundan sorumlu olduğunu ve hesap vereceklerini belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti: