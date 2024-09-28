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Giriş Tarihi: 28.09.2024 18:14 Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 18:14

Kurtulmuş'tan Nasrallah'ın öldürüldüğü saldırıya ilişkin açıklama: Uluslararası güvenlik sisteminin çöktüğünün en acı acı göstergesi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından düzenlenen saldırıda öldürülmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kurtulmuş, "Soykırımcı (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun, bu saldırının talimatını BM Genel Kurulu ortamında vermesi, uluslararası güvenlik sisteminin çöktüğünün acı bir göstergesidir" dedi.

AA
Kurtulmuş’tan Nasrallah’ın öldürüldüğü saldırıya ilişkin açıklama: Uluslararası güvenlik sisteminin çöktüğünün en acı acı göstergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Lübnanlı dini lider ve Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından suikastla hedef alınması, yalnızca Filistin halkına karşı değil, tüm bölge halklarına karşı yıllardır süregelen işgal, imha ve ilhak politikasının vahim bir sonucudur." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş’tan Nasrallah’ın öldürüldüğü saldırıya ilişkin açıklama: Uluslararası güvenlik sisteminin çöktüğünün en acı acı göstergesi

"BÖLGEDEKİ KIRILGAN DENGE DAHA DA TEHLİKEDE"

Bu tür suikastların uluslararası hukuku yerle bir ettiğini ve bölgedeki kırılgan dengeyi daha da tehlikeye attığını görmezden gelip Netanyahu ve çetesini desteklemeye devam edenlerin de bundan sorumlu olduğunu ve hesap vereceklerini belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

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Kurtulmuş’tan Nasrallah’ın öldürüldüğü saldırıya ilişkin açıklama: Uluslararası güvenlik sisteminin çöktüğünün en acı acı göstergesi

"ULUSLARARASI GÜVENLİK SİSTEMİNİN ÇÖKTÜĞÜNÜN EN ACI GÖSTERGESİ"

"Soykırımcı Netanyahu'nun, bu saldırının talimatını Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ortamında vermesi ise uluslararası güvenlik sisteminin çöktüğünün acı bir göstergesidir.

Kurtulmuş’tan Nasrallah’ın öldürüldüğü saldırıya ilişkin açıklama: Uluslararası güvenlik sisteminin çöktüğünün en acı acı göstergesi

İsrail hükümetinin soykırıma varan suçlarının hesabını vermemesinin oluşturduğu vahşi ve adaletsiz ortam, bölgedeki tüm halkların geleceğini tehdit etmektedir. Gazze'den Batı Şeria'ya, oradan tüm bölgeye uzanan direnişin arkasında Filistin halkının haklı talepleri vardır. Filistin halkının bağımsızlık arzusu gerçekleşene kadar direniş varlığını sürdürecektir.

Kurtulmuş’tan Nasrallah’ın öldürüldüğü saldırıya ilişkin açıklama: Uluslararası güvenlik sisteminin çöktüğünün en acı acı göstergesi

Filistin davası uğruna canını veren tüm şehitleri, Hasan Nasrallah'ın şahsında bir kez daha rahmetle anarken Lübnan halkına ve tüm Filistin dostlarına başsağlığı diliyorum."

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