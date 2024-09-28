Giriş Tarihi: 28.09.2024 18:14
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024
18:14
Kurtulmuş'tan Nasrallah'ın öldürüldüğü saldırıya ilişkin açıklama: Uluslararası güvenlik sisteminin çöktüğünün en acı acı göstergesi
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından düzenlenen saldırıda öldürülmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kurtulmuş, "Soykırımcı (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun, bu saldırının talimatını BM Genel Kurulu ortamında vermesi, uluslararası güvenlik sisteminin çöktüğünün acı bir göstergesidir" dedi.