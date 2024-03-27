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Haberler Galeri Kuruluş Osman 155.bölüm fragmanı || ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 27.03.2024 23:40 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 23:40

Kuruluş Osman 155.bölüm fragmanı || ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman her hafta seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Son olarak 154. bölümüyle ekranlara gelen dizide Osman Bey'in Moğollarla mücadelesi devam ederken devlet kurma yolundaki adımları da devam etmektedir. Şehzadeleri Orhan Bey ve Alâeddin Bey'in de yardımlarıyla beylik güçlenirken gelecek hafta dizide neler olacağı merak edilmeye başlandı. Osman Bey ve İmren Tegin arasında yaşanan bölüme damga vurdu Peki, ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınladı mı? Gelecek hafta neler olacak? İşte yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti

Kuruluş Osman 155.bölüm fragmanı || ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuruluş Osman dizisi her çarşamba günü saat 20.00'da ATV ekranlarında seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Her hafta heyecan artarken yeni bölümden kareler görmek isteyen izleyiciler fragmanı merak ediyorlar. Peki, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınladı mı?

Kuruluş Osman 155.bölüm fragmanı || ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Son olarak 153. bölümüyle ekranlara gelen Kuruluş Osman'ın 154. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında yer vereceğiz.

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Kuruluş Osman 155.bölüm fragmanı || ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KURULUŞ OSMAN 154. BÖLÜM ÖZETİ

"O görklü çınarı kimsenin yakmasına müsaade etmem!"

BORAN VE KONUR'UN AKIBETİ

Boran ve Konur'un kavgası obada büyük ses getirmiştir. Osman Bey onlar hakkında ne hüküm verecektir?

OLIVIA'NIN PLANI

Olivia, alplar arasındaki bu kavganın kendi faydalarına olduğunu düşünür, bunu kullanmak için bir şey yapacak mıdır?

Kuruluş Osman 155.bölüm fragmanı || ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

OSMAN BEY VE İMREN TEGİN ARASINDA NELER OLACAK?

İmren Tegin, Osman Bey'e kendisine biat edip ardında durmasını istediğini söyler. Osman Bey "Sizler ihanet ederken biz ata mirasını büyüttük!" diyerek İmren Tegin'e olan üstünlüğünün altını çizer. Osman Bey ve İmren Tegin arasındaki gerilimin sonu nereye varacaktır? Osman Bey, İmren Tegin'e bir oyun kurmuştur. Bu oyunu fark eden İmren Tegin, Osman Bey'e karşı hamlede bulunacaktır.

GAZİ ALP TEHLİKEDE Mİ?

Ayça Hatun, Elçim Hatun'un çeyizlerini yakmak ister ve Gazi'yi de o ateşin içinde bırakır. Gazi, ateşlerin arasından kurtulabilecek midir? Çadırı yakanın Ayça olduğu anlaşılacak mıdır?

Kuruluş Osman 155.bölüm fragmanı || ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İMREN TEGİN'İN HAMLESİNE KARŞILIK OSMAN BEY NE YAPACAK?

Bu durumdan haberdar edilen Bala Hatun, Osman Bey'e destek için yola çıkar. Bala Hatun Osman Bey'e yetişebilecek midir? Osman Bey, İmren Tegin'in hamlesini savuşturabilecek midir?

ORHAN BEY VE HOLOFİRA'NIN MÜCADELESİ

Holofira, Osman Bey'in obasına gelmiştir. Gizlenmeye çalışsa da Orhan onu görür. Orhan Holofira ile ne konuşacaktır?

ALAEDDİN VE GONCA'NIN SEVDASI ZORLUKLARA DİRENEBİLECEK Mİ?

Alaeddin Bey Gonca Hatun'dan vazgeçmez. Her şeye rağmen bir araya gelebilecekler midir?

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