Giriş Tarihi: 27.03.2024 23:40
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024
23:40
Kuruluş Osman 155.bölüm fragmanı || ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman her hafta seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Son olarak 154. bölümüyle ekranlara gelen dizide Osman Bey'in Moğollarla mücadelesi devam ederken devlet kurma yolundaki adımları da devam etmektedir. Şehzadeleri Orhan Bey ve Alâeddin Bey'in de yardımlarıyla beylik güçlenirken gelecek hafta dizide neler olacağı merak edilmeye başlandı. Osman Bey ve İmren Tegin arasında yaşanan bölüme damga vurdu Peki, ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınladı mı? Gelecek hafta neler olacak? İşte yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti