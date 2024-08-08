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Haberler Galeri Lavanta kokulu katliam! 37 bin Gazzeli çok önceden işaretlenmişti... - Haşmet Babaoğlu yazdı
Giriş Tarihi: 08.08.2024 08:58 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 08:58

Lavanta kokulu katliam! 37 bin Gazzeli çok önceden işaretlenmişti... - Haşmet Babaoğlu yazdı

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği insanlık dışı saldırılarda binlerce masum sivil şehit oldu. SABAH Gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, bugünkü köşe yazısında, İsrail vahşetini kaleme aldı. İsrail'in "Lavanta" adını verdiği insan ve yapay zeka işbirliği programı ile Gazze'de şehit olan 37 bin sivilin çok önceden işaretlendiğine dikkat çeken Haşmet Babaoğlu, "Her şeyin 7 Ekim'den sonra devreye girdiğine inanmak isteyenlere laf anlatmak imkansız." dedi.

HAŞMET BABAOĞLU
Lavanta kokulu katliam! 37 bin Gazzeli çok önceden işaretlenmişti... - Haşmet Babaoğlu yazdı

İşte SABAH Gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu'nun bugün kaleme aldığı köşe yazısı:

37 bin Gazzeli çok önceden işaretlenmişti.
Yapay zekâ ve insan işbirliğiyle...
Hamas veya İslami Cihad militanı olduğu iddia edilen 37 bin insan...
Hazırlanılmıştı...
Bir saldırı başlatıldığında bu insanlar yok edilecekti.

Lavanta kokulu katliam! 37 bin Gazzeli çok önceden işaretlenmişti... - Haşmet Babaoğlu yazdı

Ama nasıl?
Bu kişiler eğer savaşçı nitelikte Filistinliler ise mevzilerinde veya askeri bir etkinlikte mi vurulacaktı?
Hayır!
İsrail istihbarat subaylarının altını çizdiği nokta şuydu: "Bizim planımız her zaman bu kişileri evlerinde bombalamaktı. Sistem hedefleri evlerindeyken arayıp bulmak için inşa edildi."

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Lavanta kokulu katliam! 37 bin Gazzeli çok önceden işaretlenmişti... - Haşmet Babaoğlu yazdı

Şimdi yeryüzündeki bütün bağımsız medya organları bu konuyu konuşuyor...
İster bizdeki bir belediye başkanı, isterse sosyal medya siyonistlerinden biri olsun; her şeyin 7 Ekim'den sonra devreye girdiğine inanmak isteyenlere laf anlatmak imkânsız.
Ama İsrail'in "Lavanta" adını verdiği insan ve yapay zekâ işbirliği programı çok önceden hazırdı.

Lavanta kokulu katliam! 37 bin Gazzeli çok önceden işaretlenmişti... - Haşmet Babaoğlu yazdı

Netanyahu emir verdiği andan sonrası da tamamen hesaplandığı gibi ilerledi...
Binlerce kadın ve çocuk da işte böyle katledildi.
"Lavanta operasyonu"nu ortaya çıkartanlar doğrudan İsrailli kaynaklara dayanarak şunu da not ediyorlar: "Hassas bombalar çok pahalı olduğundan binaları toptan havaya uçuracak güdümlü olmayan ucuz fakat yıkıcı füzeler kullanıldı."

Lavanta kokulu katliam! 37 bin Gazzeli çok önceden işaretlenmişti... - Haşmet Babaoğlu yazdı

Şu korkunç "makine-insan işbirliği" programının adına durup bir bakın...
Lavanta!
Akdeniz'in o güzelim mor çiçeği...
Mis gibi kokar hani ve uçucu yağı insana sakinlik verir...
Öyle bir dünyadayız ki...
Bütün güzellikler pervasızca ve hızla çirkinliğe çevriliyor.

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