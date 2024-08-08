Lavanta kokulu katliam! 37 bin Gazzeli çok önceden işaretlenmişti... - Haşmet Babaoğlu yazdı

Ama nasıl?

Bu kişiler eğer savaşçı nitelikte Filistinliler ise mevzilerinde veya askeri bir etkinlikte mi vurulacaktı?

Hayır!

İsrail istihbarat subaylarının altını çizdiği nokta şuydu: "Bizim planımız her zaman bu kişileri evlerinde bombalamaktı. Sistem hedefleri evlerindeyken arayıp bulmak için inşa edildi."