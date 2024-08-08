Giriş Tarihi: 08.08.2024 08:58
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024
08:58
Lavanta kokulu katliam! 37 bin Gazzeli çok önceden işaretlenmişti... - Haşmet Babaoğlu yazdı
İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği insanlık dışı saldırılarda binlerce masum sivil şehit oldu. SABAH Gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, bugünkü köşe yazısında, İsrail vahşetini kaleme aldı. İsrail'in "Lavanta" adını verdiği insan ve yapay zeka işbirliği programı ile Gazze'de şehit olan 37 bin sivilin çok önceden işaretlendiğine dikkat çeken Haşmet Babaoğlu, "Her şeyin 7 Ekim'den sonra devreye girdiğine inanmak isteyenlere laf anlatmak imkansız." dedi.