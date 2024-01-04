Mağdur işçiler SABAH’a konuştu: Mersin soruşturması örnek olsun bu zulüm cezasız kalmasın!

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi ve Ceyhan Belediyesi tarafından işten çıkarılarak mağdur edilen işçiler, "Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne açılan soruşturmanın aynısının Adana ve diğer CHP'li belediyelere de açılmasını istiyoruz" diyerek tepkilerini dile getirdiler