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Haberler Galeri Mağdur işçiler SABAH'a konuştu: Mersin soruşturması örnek olsun bu zulüm cezasız kalmasın!
Giriş Tarihi: 04.01.2024 06:48 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 06:50

Mağdur işçiler SABAH'a konuştu: Mersin soruşturması örnek olsun bu zulüm cezasız kalmasın!

31 Mart 2019 yerel seçim sonrası HDP'ye kadro açmak için 4 bin 500 kişiyi işinden eden CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi hakkında soruşturma açılıp, mağdur işçilerin ifadelerinin alınmasının yankılarını sürüyor. CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi ve Ceyhan Belediyesi tarafından ekmeklerinden edilen işçiler "Bizler de haksız yere çıkarıldık. Ekmeğimizi elimizden aldılar, arkadaşlarımızın yuvaları yıkıldı. Bu zulüm cezasız kalmasın. Adana'da böyle bir soruşturmanın başlatılması artık kaçınılmaz olmuştur" dediler.

MURAT KARAMAN
Ziya RAMOĞLU
Mağdur işçiler SABAH’a konuştu: Mersin soruşturması örnek olsun bu zulüm cezasız kalmasın!

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi ve Ceyhan Belediyesi tarafından işten çıkarılarak mağdur edilen işçiler, "Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne açılan soruşturmanın aynısının Adana ve diğer CHP'li belediyelere de açılmasını istiyoruz" diyerek tepkilerini dile getirdiler

Mağdur işçiler SABAH’a konuştu: Mersin soruşturması örnek olsun bu zulüm cezasız kalmasın!

SABAH'TAN ÖĞRENDİM MUTLU OLDUM

15 yıl hizmet verdiği Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından ekmeğinden edilen 1'i otizmli 3 çocuk babası Fethi Ahmet Tümtaş (45), Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne çıkarttıkları işçiler hakkında soruşturma açılmasını SABAH'tan öğrendiğini söyledi.

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Mağdur işçiler SABAH’a konuştu: Mersin soruşturması örnek olsun bu zulüm cezasız kalmasın!

Tümtaş, "İşten çıkarıldıktan sonra eşim erken doğum yaptı yavrum günlerce kuvözde kaldı. Otizmli oğlumun eğitimi yarım kaldı. Bu karar Mersin'de işten çıkarılan kardeşlerimizin yüreğine su serpmiştir.

Mağdur işçiler SABAH’a konuştu: Mersin soruşturması örnek olsun bu zulüm cezasız kalmasın!

Tabi bu durum haksız yere çıkarılan işçileri de bir beklentiye sokmuştur. Aynı soruşturmanın Adana Büyükşehir Belediyesi içinde başlatılması en büyük dileğimizdir.

Mağdur işçiler SABAH’a konuştu: Mersin soruşturması örnek olsun bu zulüm cezasız kalmasın!

Adana'da da benzer sayıda kişi işinden edildi, haksız yere ekmeklerinden oldu. Çıkarılan arkadaşlarımızın yerlerine alınan personelinde sahada olmadığına dair söylemler var.

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