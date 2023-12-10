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Haberler Galeri Mansur Yavaş, ABB şirketlerini tek tek batırdı! Sayıştay raporuna yansıdı: İşte çöküşün kanıtı
Giriş Tarihi: 10.12.2023 11:39 Güncelleme Tarihi: 10.12.2023 11:39

Mansur Yavaş, ABB şirketlerini tek tek batırdı! Sayıştay raporuna yansıdı: İşte çöküşün kanıtı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın birer birer ABB şirketlerini batırdığı ortaya çıktı. Mansur Yavaş ve liyakatsiz ekibinin kötü yönetimi yüzünden 5 yıldır Ankara'ya tek bir çivi çakılmazken, Ankara Büyükşehir Belediyesi borç batağına sürüklendi. Devasa bütçeyi yönetemeyen Yavaş ve ekibi ABB iştiraki olan ve yıllardır Ankaralılara hizmet eden şirketleri de tek tek batırmaya başladı. Hazırlanan 2022 Sayıştay raporları ile ANFA'nın battığı belirtilirken BUGSAŞ'ın sermayesinin tamamının karşılıksız kaldığı ortaya çıktı.

TOLGA ÖZLÜ
Mansur Yavaş, ABB şirketlerini tek tek batırdı! Sayıştay raporuna yansıdı: İşte çöküşün kanıtı

Göreve geldiğinde kendisinden önce Ankaralılar hizmet eden yönetimi eleştirerek vatandaşın parasının "boş" işlere harcandığını iddia eden CHP'li Mansur Yavaş'ın ABB'ye ait olan şirketleri tek tek batırdığı ortaya çıktı.

Mansur Yavaş, ABB şirketlerini tek tek batırdı! Sayıştay raporuna yansıdı: İşte çöküşün kanıtı

Yavaş ABB'nin denetim komisyonunundan "Ticari Sır" diyerek kaçırdığı şirketler Sayıştay denetiminden kaçamadı. 2022 yılına ilişkin Sayıştay tarafından hazırlanan raporlar önce ANFA'nın ticari hayatını sürdürmesinin imkânsız olduğu belirtilirken Başkent Ulaşım Ve Doğalgaz Hizmetleri Proje Taahhüt Sanayi Ve Ticaret A.Ş (BUGSAŞ) Şirket sermayesinin tamamının karşılıksız kaldığı ortaya çıktı.

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Mansur Yavaş, ABB şirketlerini tek tek batırdı! Sayıştay raporuna yansıdı: İşte çöküşün kanıtı

Mazbatasını aldığı ilk dönem "bütçe fazlası verdik" diyerek afişlerde ve Billboardlarda boy boy reklam yapan CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın ABB bünyesinde hizmet veren şirketleri bir bir batırdığı Sayıştay raporları ile ortaya çıktı.

Mansur Yavaş, ABB şirketlerini tek tek batırdı! Sayıştay raporuna yansıdı: İşte çöküşün kanıtı

YAVAŞ ÖNCE ANFA'YI SONRA BUGSAŞ'I BATIRDI

ABB Denetim Komisyonu tarafından, ABB'ye bağlı şirketlerin denetlenmesi CHP'li Mansur Yavaş ve iş bilmez ekibi tarafından 'Ticari Sır' denilerek engellenmişti. Komisyon tarafından denetimi yapılan yerlerde de büyük yolsuzluklar ve usulsüzlükler ortaya çıkmıştı. Şeffaf belediyecilik sözü veren Yavaş'ın özellikle ihalelerde ki usulsüzlükleri kamuoyunu günlerce meşgul etti. Denetim komisyonu tarafından denetlenemeyen ABB iştiraklerinde ise yaşananlar merak konusuydu.

Mansur Yavaş, ABB şirketlerini tek tek batırdı! Sayıştay raporuna yansıdı: İşte çöküşün kanıtı

Sayıştay tarafından yapılan incelemeler sonrası Yavaş'ın "Ticari Sır" diyerek saklamaya çalıştığı şirketlerde yaşananlar gün yüzüne çıktı. Sayıştay tarafından hazırlanan 2022 yılı denetim raporlarında ANFA'nın 2022 yılında 202 Milyon 195 Bin TL zarar ettiği ve ticari hayatını sürdürmesinin imkansız olduğu açıkça belirtilirken BUGSAŞ'ta da benzer bir durumun yaşandığı ortaya çıktı.

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