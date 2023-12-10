Mansur Yavaş, ABB şirketlerini tek tek batırdı! Sayıştay raporuna yansıdı: İşte çöküşün kanıtı

YAVAŞ ÖNCE ANFA'YI SONRA BUGSAŞ'I BATIRDI

ABB Denetim Komisyonu tarafından, ABB'ye bağlı şirketlerin denetlenmesi CHP'li Mansur Yavaş ve iş bilmez ekibi tarafından 'Ticari Sır' denilerek engellenmişti. Komisyon tarafından denetimi yapılan yerlerde de büyük yolsuzluklar ve usulsüzlükler ortaya çıkmıştı. Şeffaf belediyecilik sözü veren Yavaş'ın özellikle ihalelerde ki usulsüzlükleri kamuoyunu günlerce meşgul etti. Denetim komisyonu tarafından denetlenemeyen ABB iştiraklerinde ise yaşananlar merak konusuydu.