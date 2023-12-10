Mansur Yavaş, ABB şirketlerini tek tek batırdı! Sayıştay raporuna yansıdı: İşte çöküşün kanıtı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın birer birer ABB şirketlerini batırdığı ortaya çıktı. Mansur Yavaş ve liyakatsiz ekibinin kötü yönetimi yüzünden 5 yıldır Ankara'ya tek bir çivi çakılmazken, Ankara Büyükşehir Belediyesi borç batağına sürüklendi. Devasa bütçeyi yönetemeyen Yavaş ve ekibi ABB iştiraki olan ve yıllardır Ankaralılara hizmet eden şirketleri de tek tek batırmaya başladı. Hazırlanan 2022 Sayıştay raporları ile ANFA'nın battığı belirtilirken BUGSAŞ'ın sermayesinin tamamının karşılıksız kaldığı ortaya çıktı.