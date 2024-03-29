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Haberler Galeri Mansur Yavaş ABB’yi batırdı! Skandalı Sayıştay raporu ortaya çıkardı: Toplam borç 4.5 milyar TL!
Giriş Tarihi: 29.03.2024 10:16 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 10:16

Mansur Yavaş ABB’yi batırdı! Skandalı Sayıştay raporu ortaya çıkardı: Toplam borç 4.5 milyar TL!

CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş, israfı bitirdik algısıyla Ankara'nın beş yılını çaldı. 2019'dan bu yana başkente tek bir proje kazandırmayan Yavaş'ın belediyeyi nasıl borç batağına sürüklediği kanıtlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK'ya en borçlu şirketin ABB olduğunu açıkladı. Toplam borcun 4.5 milyar TL olduğu skandalı, Sayıştay raporu da kanıtladı...

TOLGA ÖZLÜ
Mansur Yavaş ABB’yi batırdı! Skandalı Sayıştay raporu ortaya çıkardı: Toplam borç 4.5 milyar TL!

Cumhuriyet Halk Partili ABB Başkanı Mansur Yavaş, algı operasyonları ile Ankara'nın beş yılını çaldı. 2019'dan bu yana başkente tek bir proje kazandırmayan Yavaş, meydanlarda 'israfı bitirdik' söylemleriyle seçmeni kandırmaya çalıştı. Ancak yerel seçime sayılı günler kala ABB'deki israf ve borç sarmalı gün yüzüne çıktı.

Mansur Yavaş ABB’yi batırdı! Skandalı Sayıştay raporu ortaya çıkardı: Toplam borç 4.5 milyar TL!

SGK'YA EN BORÇLU BELEDİYE ANKARA!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na en borçlu beş belediyenin CHP'ye ait olduğunu, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin şirketleriyle birlikte listenin başında bulunduğunu açıkladı. Bakan Işıkhan, "Ankara Büyükşehir Belediyesi prim borçlarını dahi devlete ödeyemiyor. 5 yıl önce 200 milyon olan borç bugün 4,5 milyar olmuş" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine ABB'nin borç durumunu doğrulayan Sayıştay raporları da ortaya çıktı.

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Mansur Yavaş ABB’yi batırdı! Skandalı Sayıştay raporu ortaya çıkardı: Toplam borç 4.5 milyar TL!

31 Mart yerel seçimleri öncesi vatandaşa birçok vaatte bulunan ve özellikle EYT ile ilgili sorunları çözeceğini söyleyen ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın, ABB iştiraki olan şirketlerde çalışan personelin hak edişlerini ayırmadığı, ihbar tazminatlarına göz diktiği, SGK ve vergi borçlarını bile ödemediği ortaya çıktı. Sayıştay'ın hazırladığı denetleme raporlarında da ABB'ye ait şirketlerin yüklü miktarda SGK ve vergi borcuna sokulduğu yansıdı.

Mansur Yavaş ABB’yi batırdı! Skandalı Sayıştay raporu ortaya çıkardı: Toplam borç 4.5 milyar TL!

İŞÇİLERİN EMEKLİLİK HAKLARINI BİLE ÖDEMEDİ!

ABB'de çalışan yüzlerce işçi emeklilik hakkı kazanırken bu personelinin hakları bile ödemedi. ABB'ye ait ASKİ, BELKA, BEL-PA, BUGSAŞ, PORTAŞ ve ANFA ödeyemediği SGK ve vergi borçları yüzünden sürekli faiz ve ceza ödemek zorunda bırakıldı.

Mansur Yavaş ABB’yi batırdı! Skandalı Sayıştay raporu ortaya çıkardı: Toplam borç 4.5 milyar TL!

EYT'den emekli olan 500 personel o dönem devlet tarafından bağlanan emekli maaşlarını, Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerini bile alırken Yavaş hala haklarını vermedi. Emeklilik hakkı kazanan personeller önce konuyu CİMER'e taşıdı ardından da Yavaş'ı mahkemeye vererek haklarını almak için hukuki süreç başlattı.

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