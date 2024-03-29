Giriş Tarihi: 29.03.2024 10:16
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
10:16
Mansur Yavaş ABB’yi batırdı! Skandalı Sayıştay raporu ortaya çıkardı: Toplam borç 4.5 milyar TL!
CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş, israfı bitirdik algısıyla Ankara'nın beş yılını çaldı. 2019'dan bu yana başkente tek bir proje kazandırmayan Yavaş'ın belediyeyi nasıl borç batağına sürüklediği kanıtlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK'ya en borçlu şirketin ABB olduğunu açıkladı. Toplam borcun 4.5 milyar TL olduğu skandalı, Sayıştay raporu da kanıtladı...