Mansur Yavaş ABB’yi batırdı! Skandalı Sayıştay raporu ortaya çıkardı: Toplam borç 4.5 milyar TL!

SGK'YA EN BORÇLU BELEDİYE ANKARA!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na en borçlu beş belediyenin CHP'ye ait olduğunu, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin şirketleriyle birlikte listenin başında bulunduğunu açıkladı. Bakan Işıkhan, "Ankara Büyükşehir Belediyesi prim borçlarını dahi devlete ödeyemiyor. 5 yıl önce 200 milyon olan borç bugün 4,5 milyar olmuş" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine ABB'nin borç durumunu doğrulayan Sayıştay raporları da ortaya çıktı.