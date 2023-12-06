Mansur Yavaş Ankaralıları isyan ettirdi! 5 yıldır kanalizasyonu yapmadı: "Oy için kapımıza gelme"

Muhsin Yazıcıoğlu Mahallesi Muhtarı Ayhan Şahan: 5 yıldır bu mahallenin alt yapısıyla ilgili her yıl 3-4 kere dilekçe veriyorum. İlk dilekçemde istediğimiz çalışmanın yatırım programına alındığı ve en kısa sürede yapılacağı belirtildi. Ancak 5 yıldır ne gelen var ne giden. Yolla ilgili hiçbir çalışma yapılmadı. ASKİ yan köy için su getirdi.



