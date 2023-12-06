Giriş Tarihi: 06.12.2023 10:36
Güncelleme Tarihi: 06.12.2023
10:37
Mansur Yavaş Ankaralıları isyan ettirdi! 5 yıldır kanalizasyonu yapmadı: "Oy için kapımıza gelme"
Ankara'da yaklaşık 5 yıllık görev süresi boyunca vatandaşları mağdur eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, köy statüsünden mahalle statüsüne geçen yerlerde ikamet eden Ankaralıları da canından bezdirdi. Çubuk İlçesinde birçok mahalle, Mansur Yavaş'ın sorumlu olduğu alanlarda yapılmayan hizmetlerden dolayı perişan edildi. Daha önce Kutuören köyünde mahalle sakinlerinin mera arazisine çökerek izinsiz taş ocağı açan Mansur Yavaş, Aşağı Emirler Köyü'nden yüzde 90 oy almasına ve söz vermesine rağmen asfaltı da alt yapıyı da yapmadı. Mansur Yavaş'ın son olarak Muhsin Yazıcıoğlu Mahallesi'nde benzer skandallara imza attığı ortaya çıktı.