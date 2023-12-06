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Haberler Galeri Mansur Yavaş Ankaralıları isyan ettirdi! 5 yıldır kanalizasyonu yapmadı: "Oy için kapımıza gelme"
Giriş Tarihi: 06.12.2023 10:36 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 10:37

Mansur Yavaş Ankaralıları isyan ettirdi! 5 yıldır kanalizasyonu yapmadı: "Oy için kapımıza gelme"

Ankara'da yaklaşık 5 yıllık görev süresi boyunca vatandaşları mağdur eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, köy statüsünden mahalle statüsüne geçen yerlerde ikamet eden Ankaralıları da canından bezdirdi. Çubuk İlçesinde birçok mahalle, Mansur Yavaş'ın sorumlu olduğu alanlarda yapılmayan hizmetlerden dolayı perişan edildi. Daha önce Kutuören köyünde mahalle sakinlerinin mera arazisine çökerek izinsiz taş ocağı açan Mansur Yavaş, Aşağı Emirler Köyü'nden yüzde 90 oy almasına ve söz vermesine rağmen asfaltı da alt yapıyı da yapmadı. Mansur Yavaş'ın son olarak Muhsin Yazıcıoğlu Mahallesi'nde benzer skandallara imza attığı ortaya çıktı.

TOLGA ÖZLÜ
Mansur Yavaş Ankaralıları isyan ettirdi! 5 yıldır kanalizasyonu yapmadı: Oy için kapımıza gelme

31 Mart Yerel seçimleri öncesinde Esenboğa Havalimanı'nın yanıbaşındaki Muhsin Yazıcıoğlu Köyü sakinlerine birçok destek sözü veren Mansur Yavaş'ın verdiği hiçbir sözü tutmadığı ortaya çıktı. Yavaş, mahallede 5 yıldır açıktan akan kanalizasyonu yapılan başvurulara ve verdiği sözlere rağmen yapmadı. SABAH, vatandaşların sesine kulak verdi ve Mansur Yavaş'a yönelik şikayetleri dinledi:

Mansur Yavaş Ankaralıları isyan ettirdi! 5 yıldır kanalizasyonu yapmadı: Oy için kapımıza gelme

Muhsin Yazıcıoğlu Mahallesi Muhtarı Ayhan Şahan: 5 yıldır bu mahallenin alt yapısıyla ilgili her yıl 3-4 kere dilekçe veriyorum. İlk dilekçemde istediğimiz çalışmanın yatırım programına alındığı ve en kısa sürede yapılacağı belirtildi. Ancak 5 yıldır ne gelen var ne giden. Yolla ilgili hiçbir çalışma yapılmadı. ASKİ yan köy için su getirdi.

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Mansur Yavaş Ankaralıları isyan ettirdi! 5 yıldır kanalizasyonu yapmadı: Oy için kapımıza gelme

Yolumuzu kazdı boruları döşedi, sonra döşenen boruları söktü başka bir yerden döşemeye başladılar. Kazılan yolda öylece kaldı. İş üstüne iş yaptılar. Giden zaman, yakılan yakıt, verilen emek hak değil mi? Sayın Yavaş hani kul hakkını, yetim hakkını savunacaktı? Vatandaş aracını sanayiden çıkaramaz hale geldi. Sayın Yavaş bu hakkı nasıl ödeyecek. Kanalizasyon 5 yıldır dışarıdan akıyor. Kokudan, sinekten sokakta yürüyemiyoruz. Çocuklarımız dışarı çıkamıyor. Haftada iki sefer ilaçlatıyoruz ama yetmiyor. Bu durum insan sağlığını da büyük tehlikeye atıyor.

Mansur Yavaş Ankaralıları isyan ettirdi! 5 yıldır kanalizasyonu yapmadı: Oy için kapımıza gelme

Burası Esenboğa Havalimanı'nın dibinde olan bir mahalle. Şehrimize yerli yabancı milyonlarca insan gelip gidiyor. Yukardan bakıldığı zaman yaşadığımız rezillik açık açık görünüyor. Başka bir ülkenin devlet başkanı yukardan burayı gördüğü zaman ayıplamaz mı burayı? Biz Afrika ülkesinin bir mahallesi değiliz. Davet ediyorum Sayın Yavaş'ı. Gelsin durumumuzu görsün." ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş Ankaralıları isyan ettirdi! 5 yıldır kanalizasyonu yapmadı: Oy için kapımıza gelme

"SOKAKTA YÜRÜYEMİYORUZ"

Mahalle sakini Hüdaver Güney: Sorunlarımızın hiçbirine bir çözüm üretilmedi. Kanalizasyonumuz yıllardır açıkta. 21'inci yüzyılda sanki taş devrini yaşıyoruz. Yollarımız köstebek yuvasına döndü. Araçlarımızı sanayiye götürmekten yıldık. Açıkta kalan kanalizasyon yüzünden kokudan nefes alamıyoruz.

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