Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Mansur Yavaş, Ankara'yı zammın başkenti yaptı: Türkiye'nin en pahalı ekmeği...
Giriş Tarihi: 06.01.2024 10:34 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024 10:34

Mansur Yavaş, Ankara'yı zammın başkenti yaptı: Türkiye'nin en pahalı ekmeği...

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nın son zamlarına tepki gösterdi. Özcan, "5 yıldır Ankaralıları canından bezdiren Yavaş, hizmet süresi boyunca Ankara'ya tek bir çivi çakmadan belediyeyi borç batağına sürükledi. Yavaş şimdi de yönetimdeki beceriksizliğinin faturasını vatandaşa kesmeye başladı. En büyük 3 icraatıyla Ankara'yı zammın başkenti yaptı: Türkiye'nin en pahalı şehirler arasında ekmekte 1, ulaşımda 2, suda 3'üncü oldu!" diye konuştu.

TOLGA ÖZLÜ
Mansur Yavaş, Ankara’yı zammın başkenti yaptı: Türkiye’nin en pahalı ekmeği...

2024 yılı için belirlenen yeni asgari ücret daha vatandaşın cebine girmeden Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ekmeğe zam yaptı. Fırınlarda 7 lira olan ekmek 1 TL zam ile 8 liraya yükselirken ABB iştiraki olan Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nda halk ekmeğe 1.5 TL zam yapıldı.

Mansur Yavaş, Ankara’yı zammın başkenti yaptı: Türkiye’nin en pahalı ekmeği...

Başkan Yavaş'ın göreve geldiği 2019 yılında halk ekmek 75 kuruştan vatandaşa satılırken yapılan son zamla birlikte halk ekmeğin fiyatı 6.5 TL'ye ulaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Mansur Yavaş, Ankara’yı zammın başkenti yaptı: Türkiye’nin en pahalı ekmeği...

MANSUR YAVAŞ ZAM REKORUNU TAZELEDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) iştiraki olan Ankara Halk Ekmek Fabrikası artan maliyetleri bahane ederek halk ekmeğe yine zam yaptı. Ekmek üretimi yapan belediyeler içerisinde ABB geçtiğimiz yıl en pahalı 3'üncü ekmeğini üretirken yapılan son zamla rekorunu da tazeledi.

Mansur Yavaş, Ankara’yı zammın başkenti yaptı: Türkiye’nin en pahalı ekmeği...

Yavaş 2019 yılında göreve geldiğinde ekmek 0.75 kuruştan satılırken yapılan yüzde 30'luk son zamla birlikte Ankara'da halk ekmek 6.5 TL'den satılmaya başlandı. Fırıncıların yaptığı zam oranı ise yüzde 14 olarak hesaplanırken, Yavaş'ın 5 yılda ekmeğe yüzde 766 zam yaptığı görüldü.

Mansur Yavaş, Ankara’yı zammın başkenti yaptı: Türkiye’nin en pahalı ekmeği...

ÖZCAN: CHP DEMEK ZULÜM DEMEK

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nın son zamlarına tepki gösterdi. Özcan, "5 yıldır Ankaralıları canından bezdiren Yavaş, hizmet süresi boyunca Ankara'ya tek bir çivi çakmadan belediyeyi borç batağına sürükledi. Yavaş şimdi de yönetimdeki beceriksizliğinin faturasını vatandaşa kesmeye başladı. 3 ay sonra bu zulüm bitecek. CHP demek zulüm demek" diye konuştu.

SON DAKİKA