Giriş Tarihi: 06.01.2024 10:34
Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
10:34
Mansur Yavaş, Ankara'yı zammın başkenti yaptı: Türkiye'nin en pahalı ekmeği...
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nın son zamlarına tepki gösterdi. Özcan, "5 yıldır Ankaralıları canından bezdiren Yavaş, hizmet süresi boyunca Ankara'ya tek bir çivi çakmadan belediyeyi borç batağına sürükledi. Yavaş şimdi de yönetimdeki beceriksizliğinin faturasını vatandaşa kesmeye başladı. En büyük 3 icraatıyla Ankara'yı zammın başkenti yaptı: Türkiye'nin en pahalı şehirler arasında ekmekte 1, ulaşımda 2, suda 3'üncü oldu!" diye konuştu.