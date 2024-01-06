Mansur Yavaş, Ankara’yı zammın başkenti yaptı: Türkiye’nin en pahalı ekmeği...

MANSUR YAVAŞ ZAM REKORUNU TAZELEDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) iştiraki olan Ankara Halk Ekmek Fabrikası artan maliyetleri bahane ederek halk ekmeğe yine zam yaptı. Ekmek üretimi yapan belediyeler içerisinde ABB geçtiğimiz yıl en pahalı 3'üncü ekmeğini üretirken yapılan son zamla rekorunu da tazeledi.