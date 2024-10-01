Mansur Yavaş bir köyü susuzluğa mahkum etti: Suyu göreyim adak keseceğim diyen 70 yaşındaki Sadık Şafak’ın ömrü yetmedi

Bu defa da bahane uydurdular ve 'Su seviyesi yüksek' denildi. 'Nallıhan'a bile yeter' dediler yol boşuna yapıldı. Bahaneleri bitmiyor. Aşağıbalca Köyü'ne aynı şekilde, Tekke Köyü ve Kulu Köyü'ne de aynı şekilde su vermediler. Köylüyü susuzluğa mahkum ettiler. Su merkeze 7 kilometre uzaklıkta. İnsanlar eski çağda gibi yaşıyor. Taşıma suyu ile hayat geçer mi?