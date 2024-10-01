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Haberler Galeri Mansur Yavaş bir köyü susuzluğa mahkum etti: Suyu göreyim adak keseceğim diyen 70 yaşındaki Sadık Şafak’ın ömrü yetmedi
Giriş Tarihi: 01.10.2024 09:02 Güncelleme Tarihi: 01.10.2024 10:00

Mansur Yavaş bir köyü susuzluğa mahkum etti: Suyu göreyim adak keseceğim diyen 70 yaşındaki Sadık Şafak’ın ömrü yetmedi

Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçimlerde "Susuz köy kalmayacak" algısı yaptı. Ancak kırsal kesimde yaşayan vatandaşları adeta suya hasret bıraktı. Ankara Nallıhan ilçesinde Aşağı Kavacık Mahallesi'nde yaşayan Sadık Şafak, 3 yıl önce "Suyu getirin, böbreğimi vermeye razıyım" diyerek CHP'li yönetime çağrı yaptı. Ancak köyüne su gelemeden hayata gözlerini kapadı.

TOLGA ÖZLÜ
Mansur Yavaş bir köyü susuzluğa mahkum etti: Suyu göreyim adak keseceğim diyen 70 yaşındaki Sadık Şafak’ın ömrü yetmedi

Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, altı yılda elle tutulur tek bir icraata imza atmadı. Algı oyunları ile gündemi meşgul eden ve son olarak Cumhurbaşkanı adaylığına heveslenen Yavaş'ın Ankara'sında vatandaşlar en temel hizmetleri almakta zorlandı.

Mansur Yavaş bir köyü susuzluğa mahkum etti: Suyu göreyim adak keseceğim diyen 70 yaşındaki Sadık Şafak’ın ömrü yetmedi

'SUSUZ KÖY KALMAYACAK' DEDİ AMA…

Toplu ulaşım, trafik, altyapı sorunları artarak devam ederken özellikle kırsal bölgelerdeki su sorunları bir türlü giderilemiyor. Yavaş'ın "Susuz köy kalmayacak" sözleri de diğer vaatleri gibi gerçeğe dönüşmeyi bekliyor.

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Mansur Yavaş bir köyü susuzluğa mahkum etti: Suyu göreyim adak keseceğim diyen 70 yaşındaki Sadık Şafak’ın ömrü yetmedi

"ALLAH RIZASI İÇİN SU İSTİYORUZ BÖBREĞİMİ VERMEYE RAZIYIM"

Ankara Nallıhan ilçesinde Aşağı Kavacık Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların merkeze 7 kilometre uzakta olmasına rağmen su çilesi yıllardır giderilemiyor. Kavacık Mahalllesi'ndeki su sıkıntısı 2022 yılında SABAH gündeme getirmişti. Yaptığı açıklamada "Allah rızası için su istiyoruz Böbreğimi vermeye razıyım. Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri neredeler? Abdestsiz öleceğiz. 70 yaşındayım bir lokma suya ihtiyacımız var. Çok mağduruz" diyen Sadık Şafak maalesef suyun geldiğini göremeden vefat etti.

Mansur Yavaş bir köyü susuzluğa mahkum etti: Suyu göreyim adak keseceğim diyen 70 yaşındaki Sadık Şafak’ın ömrü yetmedi

"KÖYLÜYÜ SUSUZLUĞA MAHKUM ETTİLER"

Kavacık Mahallesi Muhtarı Hayati Karabulut yıllardır giderilemeyen su sıkıntısı ile ilgili Başkan Yavaş'a yüklendi. Öz,

''48 hanemiz var, fakat su yok. 'ASKİ'ye git, dilekçe ver', hayatımız bununla geçiyor. Vatandaşlar bizden hizmet bekliyor. Mühendisler geliyor, inceleme yapıyor ve 'Su var' diyorlar. ASKİ görevlileri 'Su yok' diyor. 'Yolu yaptır, burada su var' denildi. 15 gün çalışıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü çalıştı ve sonuçlandı.

Mansur Yavaş bir köyü susuzluğa mahkum etti: Suyu göreyim adak keseceğim diyen 70 yaşındaki Sadık Şafak’ın ömrü yetmedi

Bu defa da bahane uydurdular ve 'Su seviyesi yüksek' denildi. 'Nallıhan'a bile yeter' dediler yol boşuna yapıldı. Bahaneleri bitmiyor. Aşağıbalca Köyü'ne aynı şekilde, Tekke Köyü ve Kulu Köyü'ne de aynı şekilde su vermediler. Köylüyü susuzluğa mahkum ettiler. Su merkeze 7 kilometre uzaklıkta. İnsanlar eski çağda gibi yaşıyor. Taşıma suyu ile hayat geçer mi?

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