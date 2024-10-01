Giriş Tarihi: 01.10.2024 09:02
Güncelleme Tarihi: 01.10.2024
10:00
Mansur Yavaş bir köyü susuzluğa mahkum etti: Suyu göreyim adak keseceğim diyen 70 yaşındaki Sadık Şafak’ın ömrü yetmedi
Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçimlerde "Susuz köy kalmayacak" algısı yaptı. Ancak kırsal kesimde yaşayan vatandaşları adeta suya hasret bıraktı. Ankara Nallıhan ilçesinde Aşağı Kavacık Mahallesi'nde yaşayan Sadık Şafak, 3 yıl önce "Suyu getirin, böbreğimi vermeye razıyım" diyerek CHP'li yönetime çağrı yaptı. Ancak köyüne su gelemeden hayata gözlerini kapadı.