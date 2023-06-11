Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Mansur Yavaş da Kemal Kılıçdaroğlu'na başkaldırdı: Twitter’daki o anketi beğendi!
Giriş Tarihi: 11.06.2023 16:35 Güncelleme Tarihi: 11.06.2023 16:36

Mansur Yavaş da Kemal Kılıçdaroğlu'na başkaldırdı: Twitter’daki o anketi beğendi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinden ağır yenilgi alarak çıkması sonrası, parti içi muhalefet gün geçtikçe büyüyor. Seçimler öncesinde, Kılıçdaroğlu tarafından Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak tanıtılan ve o şekilde hitap edilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan şoke edici bir adım geldi. Yavaş, Twitter'dan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren ve 'negatif duygu uyandırdığı' vurgulanan bir gönderiyi beğendi. Ankette, muhalif seçmenin oy vereceği isim olarak birinci sırada Yavaş'ın gösterilmesi ise dikkat çekti...

HARUN SEKMEN
Mansur Yavaş da Kemal Kılıçdaroğlu’na başkaldırdı: Twitter’daki o anketi beğendi!

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını dayatan ve önce parlamentoyu, sonra da Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na parti içinden sesler yükselmeye devam ediyor.

Mansur Yavaş da Kemal Kılıçdaroğlu’na başkaldırdı: Twitter’daki o anketi beğendi!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vurgulamaya başladığı 'Değişim' talebinin akabinde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da başkaldırmaya başladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Mansur Yavaş da Kemal Kılıçdaroğlu’na başkaldırdı: Twitter’daki o anketi beğendi!

Yavaş, sosyal medya hesabından, Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bir gönderiyi beğendi. Geçen yıl aralık ayına ait olan ankette Yavaş 'en doğru aday' olarak gösteriliyor ve Kılıçdaroğlu'nun negatif duygu uyandırdığı vurgulanıyor.

Mansur Yavaş da Kemal Kılıçdaroğlu’na başkaldırdı: Twitter’daki o anketi beğendi!

Yavaş'ın beğendiği anket paylaşımının sonundaki "Aday önemli, bu kadar basit, bu kadar açık…" ifadeleri yer alıyor.

Mansur Yavaş da Kemal Kılıçdaroğlu’na başkaldırdı: Twitter’daki o anketi beğendi!

EKREM İMAMOĞLU: "DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY DEĞİŞİMDİR" DEMİŞTİ

Kemal Kılıçdaroğlu'na daha önce de 8'li koalisyonun ortakları ve Kandil ile kendi belediye başkanı da başkaldırmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Birlikte başardık. Kimse endişe etmesin. Her şey yeniden başlıyor. Unutmayın değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada, her ortamda değişim. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz artık" demişti.

SON DAKİKA