Giriş Tarihi: 10.03.2024 14:36
Güncelleme Tarihi: 10.03.2024
14:36
Mansur Yavaş kendiyle çelişti: Önce DEM ile el sıkıştı sonra milliyetçi rolüne sarıldı!
CHP, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere pek çok ilde Kandil'in siyasi uzantısı DEM Parti ile el sıkıştı. Milliyetçilik söylemleri üzerinden siyaset yapmaya çalışan Mansur Yavaş, DEM Parti'nin CHP lehine Yenimahalle, Polatlı ve Bala ilçelerinde adaylarını geri çekmesine ses çıkarmadı. DEM'in "Mansur Yavaş'ın arkasındayız" diyerek destek verdiği Yavaş, gelen tepkiler üzerine paniğe kapılıp geri adım attı. "Biz Türk bayrağıyla derdi olan, İstiklal Marşı'yla derdi olanlarla iş birliği yapmıyoruz" sözleri kafaları karıştırdı!