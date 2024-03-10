Mansur Yavaş kendiyle çelişti: Önce DEM ile el sıkıştı sonra milliyetçi rolüne sarıldı!

YAVAŞ'TAN DEM'E DESTEK

DEM Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi eş başkan adayı Öztürk Türkdoğan, bu ittifakı savunarak, "Mansur Yavaş'ın arkasındayız. 'Ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam, şu partililer hariç şunlarla görüşürüm' diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak, onu söyleyeyim" dedi.