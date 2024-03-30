Giriş Tarihi: 30.03.2024 15:17
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
15:18
Mansur Yavaş liyakatsizliği belgelendi: 171 kişiyi mülakatsız işe almış!
CHP'li ABB Başkan adayı Mansur Yavaş, kirli algı operasyonları Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok'u ve ailesini hedef aldı. Ancak yönetimindeki şirkette yaptığı liyakatsizlik, Sayıştay raporları ile gün yüzüne çıktı. Yavaş'ın yönetimi altında bulunan belediye şirketlerinden ANFA'ya sınavsız mülakatsız ve İŞKUR'a bildirim yapılmadan 171 personel aldığı ortaya çıktı.