Mansur Yavaş liyakatsizliği belgelendi: 171 kişiyi mülakatsız işe almış!

İŞKUR'A BİDİRİM YAPILMADAN PERSONEL ALINDI

Sayıştay Başkanlığı'nın denetim raporunda belirtildiği üzere;

"Anfa Güvenlik Ltd. Şti.'ne yapılan işçi alımlarında işe alım ilanlarının Türkiye İş Kurumuna bildirilmediği görülmüştür. 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in "Kapsam" başlıklı 2'nci maddesinin ikinci fıkrasının son paragrafında, belediye şirketlerinin işçi alım ilanlarının Türkiye İş Kurumuna bildirilmesinin zorunlu olduğu, bu ilanların kurumun internet sitesinde ve ilgili kamu kurum ve kuruluşunca uygun görülen iletişim araçları ile T.C. Sayıştay Başkanlığı Ankara Büyükşehir Belediyesi Anfa Güvenlik Hizmetleri ve Sistemleri Limited Şirketi 2021 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporunda kamu kurum ve kuruluşlarının, işçi alımının adil ve şeffaf bir şekilde yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak zorunda olduğu belirtilmiştir.

28.04.2018 tarihli ve 9483 sayılı "Mahalli İdare Şirketlerine Yeni İşçi Alımı" konu başlıklı İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Genelgesi'nde de yukarıda yer alan Yönetmelik hükümlerine benzer olarak belediye şirketlerinin yeni işçi alımlarında alım ilanlarını duyuru amacıyla Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğüne göndermesi gerektiği ifade edilmiştir.